Новости Ида-Вирумаа
28.08.2022, 14:50

Изображение танка теперь запрещенный символ? Автопробег в Нарве отменили из-за него

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Во время начала регистрации машин для участия в несостоявшемся автопробеге
Во время начала регистрации машин для участия в несостоявшемся автопробеге
ФОТО: scan | Erakogu

В субботу в Нарве должен был пройти автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы. Их снесли 16 августа по инициативе государства. Полиция отменила автопробег еще до того, как первые машины выехали на дорогу. Причина - наличие у участников военной символики на футболках. Это было изображение танка. Также полиция расценила мероприятие как митинг. Участники утверждают, что о митинге речь не шла.

Нарвитяне по-прежнему чтят опустевшие после 16 августа памятные им места и, спустя почти две недели, несут туда цветы. Именно по этим местам и должны были колонной проехать машины.

Автопробег зарегистрировали в полиции заранее. С организатором, Юлией Райя, была проведена беседа о правилах публичных мероприятий. Планировалось, что на автопробег выйдут 35 машин, по ожиданиям организаторов, это примерно 50 человек. Они хотели проехать по памятным местам, возложить цветы, сфотографироваться. По словам организатора, ни о каких призывах и неправомерных действиях речи не было.

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