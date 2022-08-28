Изображение танка теперь запрещенный символ? Автопробег в Нарве отменили из-за него

В субботу в Нарве должен был пройти автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы. Их снесли 16 августа по инициативе государства. Полиция отменила автопробег еще до того, как первые машины выехали на дорогу. Причина - наличие у участников военной символики на футболках. Это было изображение танка. Также полиция расценила мероприятие как митинг. Участники утверждают, что о митинге речь не шла.