Исследование: эстонских водителей раздражают медленно едущие участники движения
Больше всего эстонских водителей беспокоят участники движения, которые мешают им ехать с нужной скоростью. Согласно проведенному If Kindlustus исследованию, водителям не нравятся дорожные пробки, настойчивое влезание на их полосу движения других участников движения, а также слишком медленно едущие транспортные средства.
Исследование выявило, что целых 58% эстонских водителей злятся, если кто-то занимает перед ними их полосу движения. 44% водителей раздражает, если перед ними внезапно тормозят, и 43% не нравятся слишком медленно едущие транспортные средства. Такое же количество насчитывается тех, кто не переносит, когда при включенном поворотнике им не дают сменить полосу движения. Трети водителей не нравятся, когда в пробках стараются протиснуться вперед, будь то автомобили, мотоциклы или велосипедисты.
По словам старшего технического инспектора по ущербу If Kindlustuse Balti Maрион Мейус, все это свидетельствует о том, что люди торопятся и стараются как можно быстрее добраться до места.
„Поэтому они и не хотят видеть перед собой медленно едущих участников движения, а также тех, кто старается влезть вперед. В то же время превышение скорости другими водителями раздражает лишь четверть всех респондентов. Такое отношение свидетельствует об опасной тенденции: предпочтение отдается спешке, а в пробках водители раздражают друг друга попытками пролезть вперед. Излишняя эмоциональность на дороге только вредит“, – пояснила Мейус.
Исследование показало, что треть всех респондентов опасались проявления другими водителями недовольства, их жестикуляции или крика.
Водители признают, что ездят неподобающе
Хотя водители не часто признают свои собственные нарушения или неэтичное поведение, 22% участников опроса заявили, что превышают скорость. 16% водителей признались, что они сигналят другим водителям. Такое же их количество жестикулируют или кричат на других участников движения. 9% водителей сознались, что намеренно не дают другому транспортному средству сменить полосу, несмотря на включенный поворотник.
„Эмоции никоим образом не способствуют равномерному и безопасному движению. Конечно, иногда подачей звукового сигнала бывает необходимо предупредить другого участника движения, но если 5% респондентов признались, что поступают так ежедневно, то это говорит о том, что в некоторых случаях они, так сказать, „заводятся с полуоборота“. Следует учесть, что в начале учебного года вполне обычны большие пробки на дорогах, поэтому необходимо запастись временем для поездки. Лучше выехать раньше или немного опоздать, чем жать на газ, чтобы вырваться из пробки. Многие несчастные случаи произошли из-за подобных эмоциональных вспышек“, – добавила Мейус.
Различные транспортные средства на одной дороге вызывают проблемы
Исследование показало, что большой проблемой является движение транспортных средств с различными скоростями по одной дороге. Например, 54% водителей раздражает, когда велосипедисты едут по автомобильной трассе, когда рядом пролегает велодорожка. 40% водителей не нравится видеть велосипедистов, едущих среди автомобилей. В то же время 41% респондентов отметили, что им не нравится, когда велосипедисты проезжают по тротуару на большой скорости мимо пешеходов. Подобная езда на электросамокате раздражает целых 50% пешеходов.
„В данном случае нет причины кого-то винить. Если для велосипедиста не построено отдельной дорожки, естественно, что его медленная скорость может раздражать некоторых водителей; в то же время слишком быстрая езда на велосипеде в присутствии пешеходов может им мешать. При обгоне пешеходов как велосипедист, так и водитель самоката должны снизить скорость. Водитель автомобиля также должен обгонять велосипедистов как можно внимательнее. В идеальной ситуации автомобили, велосипеды и пешеходы должны бы передвигаться каждый по своей дороге, однако пока что в Эстонии такое возможно далеко не везде“, – пояснила Мейус.
Сравнивая культуру дорожного движения в Балтийских государствах, можно заметить, что эстонских водителей раздражает больше всего, если кто-то занимает их ряд. В Латвии менее всего терпимы к медленным участникам движения, а в Литве водителей больше всего злят велосипедисты, едущие по автодороге, а также проскакивающие вперед мотоциклисты и водители мопедов.
В исследовании, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве приняло участие чуть более 1000 человек из каждой страны.