Исследование: эстонских водителей раздражают медленно едущие участники движения

Исследование выявило, что целых 58% эстонских водителей злятся, если кто-то занимает перед ними их полосу движения. 44% водителей раздражает, если перед ними внезапно тормозят, и 43% не нравятся слишком медленно едущие транспортные средства. Такое же количество насчитывается тех, кто не переносит, когда при включенном поворотнике им не дают сменить полосу движения. Трети водителей не нравятся, когда в пробках стараются протиснуться вперед, будь то автомобили, мотоциклы или велосипедисты.

По словам старшего технического инспектора по ущербу If Kindlustuse Balti Maрион Мейус, все это свидетельствует о том, что люди торопятся и стараются как можно быстрее добраться до места.

„Поэтому они и не хотят видеть перед собой медленно едущих участников движения, а также тех, кто старается влезть вперед. В то же время превышение скорости другими водителями раздражает лишь четверть всех респондентов. Такое отношение свидетельствует об опасной тенденции: предпочтение отдается спешке, а в пробках водители раздражают друг друга попытками пролезть вперед. Излишняя эмоциональность на дороге только вредит“, – пояснила Мейус.

Исследование показало, что треть всех респондентов опасались проявления другими водителями недовольства, их жестикуляции или крика.

Водители признают, что ездят неподобающе

Хотя водители не часто признают свои собственные нарушения или неэтичное поведение, 22% участников опроса заявили, что превышают скорость. 16% водителей признались, что они сигналят другим водителям. Такое же их количество жестикулируют или кричат на других участников движения. 9% водителей сознались, что намеренно не дают другому транспортному средству сменить полосу, несмотря на включенный поворотник.