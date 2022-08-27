В Нарве полиция прервала митинг в поддержку возвращения советских памятников

По словам руководителя оперативного центра Идаской префектуры Урмаса Эльми, публичный митинг был в полиции зарегистрирован, но для предотвращения возможных провокаций к мероприятию было приковано повышенное внимание. "Нашей целью было обеспечить общественный порядок на митинге и следить, чтобы мероприятие прошло мирно и без нарушений. Мы прервали публичный митинг, так как участвующие в нем люди демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать“, — сказал Эльми.

Полиция доставила организатора митинга, 52-летнюю женщину, в участок. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, которая касается нарушения требований по проведению публичного собрания. Кроме того, производство о проступке открыто и в отношении двух лиц, использовавших военную символику, с помощью которой разжигают ненависть.

„По каждому публичному собранию мы оцениваем риски и угрозу общественному порядку, проводим беседы с организаторами митинга. Мы заранее пообщались с организатором сегодняшнего мероприятия, объяснили возможные опасности и напомнили, что в Эстонии не разрешено использование военной символики и разжигание ненависти. Мы также объяснили, что на организаторе митинга лежит ответственность за соблюдение всех требований, установленных для организации массового собрания".

Ежедневно полиция обращает внимание на использование символики, пропагандирующей войну, разговаривает с людьми, использующими эту символику, и объясняет ее провокационный эффект. Если человек не согласен убрать символ, полиция на это реагирует решительно и, как правило, возбуждает дело о проступке.