Очень дорогой факел. Пока цены топлива в Европе бьют рекорды, под Петербургом каждый день сжигают газ на 10 млн долларов

Марк Дэвис - генеральный директор Capterio , компании, занимающейся поиском способов избежать сжигания лишнего газа. Он утверждает, что гигантский факел под Петербургом появился не случайно и, скорее всего, решение жечь газ было принято по оперативным причинам. „Часто операторы всячески пытаются избежать остановки производства, опасаясь, что его запуск может быть технически сложным или дорогостоящим. Вероятно, в данном случае именно так и произошло“, - сказал он в интервью Би-би-си.

Мигель Бергер, посол Германии в Великобритании, сказал в интервью Би-би-си, что усилия Европы по сокращению зависимости от российского газа „оказывают сильное влияние на российскую экономику“. „У них нет других мест, куда они могут продать свой газ, поэтому им приходится его сжигать“, - предположил он.

„Я никогда не видела таких масштабов факельного сжигания на заводе по производству СПГ, - говорит доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо. - В июне мы наблюдали огромный всплеск, который не исчез и остается на том же аномально высоком уровне“.

Подобный способ избавляться от „лишнего“ газа - обычное явление на перерабатывающих заводах. Обычно это делается по техническим причинам или по соображениям безопасности. Однако масштабы сжигания на „Портовой“ оказались для экспертов неожиданностью.

Поставки по этому трубопроводу были прекращены с середины июля. Россияне объясняют это техническими проблемами, но Германия заявляет, что это чисто политический шаг, предпринятый в ответ на западные санкции из-за вторжения России в Украину.

Завод расположен недалеко от компрессорной станции в начале газопровода „Северный поток-1“, по которому газ по дну моря доставляется в Германию.

Анализ Rystad Energy показывает, что на новом заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) „ Газпром СПГ Портовая“, расположенном к северо-западу от Санкт-Петербурга, ежедневно сжигается на факелах около 4,34 миллиона кубометров газа.

Другие эксперты считают, что дело в технических трудностях, возникающих при работе с большими объемами газа, который шел по газопроводу „Северный поток-1“. „Газпром“, возможно, собирался использовать этот газ для производства СПГ на новом заводе, но, предположительно, у компании возникли проблемы с его обработкой, и теперь самый безопасный вариант - сжигать его.

Это также может быть результатом торговых санкций, введенных Европой против России в ответ на вторжение в Украину. „Такого рода долгосрочное факельное сжигание может означать, что им не хватает какого-то оборудования, - считает Эса Ваккилайнен, профессор энергетики из Университета LUT в Финляндии. - Из-за торговых санкций Россия не может производить высококачественные клапаны, необходимые для переработки нефти и газа. Возможно, какие-то клапаны сломались, и они не могут их заменить“.

„Газпром“, которому принадлежит завод, не ответил на запросы Би-би-си о комментариях.

По словам ученых, каждый день сжигания газа увеличивает затраты - и экологические последствия. „Хотя точные причины факельного сжигания неизвестны, объемы, выбросы и местонахождение газового факела являются видимым напоминанием о том, что Россия доминирует на энергетических рынках Европы, - говорит Синдре Кнутссон, аналитик Rystad Energy. - Более ясного сигнала и быть не может: Россия, если захочет, может снизить цены на энергоносители за один день. Горит газ, который в ином случае ушел бы по „Северному потоку-1“ или альтернативным трубопроводам“.

Сначала цены на энергоносители во всем мире резко выросли после отмены карантинных ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Внезапно всем потребовалось большое количество энергии, что поставило поставщиков в беспрецедентно трудное положение.

Цены снова поднялись в феврале этого года, после вторжения России в Украину. Европейские правительства начали искать способы снизить зависимость от России, ранее поставлявшей 40% используемого в ЕС газа.