Дмитрий Медведев: „специальная военная операция“ проводится, чтобы не допустить Третьей мировой войны

„Мы должны сделать все, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это“, — сказал Медведев (цитата по „Интерфаксу“). Он пояснил, что Третья мировая могла бы начаться, если бы Украина вступила в НАТО, а затем начала бы военную операцию против российской территории.

Медведев также заявил, что „спецоперация“ „идет по максимально щадящему, умеренному варианту“ и что российские военные ведут боевые действия только против Вооруженных сил Украины.

Если бы ситуация была иной, то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины. Была бы полностью разрушена ее инфраструктура, уничтожены центры принятия решений, органы власти и так далее. Мы на такой вариант не пошли.

Медведев также подчеркнул, что сейчас нет оснований для применения Россией ядерного оружия. Он напомнил, что это может случиться только в ответ на чужой ядерный удар или „иные действия, которые грозят существованию самого государства“.

Дмитрий Медведев после вторжения в Украину стал одним из наиболее агрессивных защитников войны в публичном пространстве. Также он оскорблял западных и украинских политиков и выражал сомнения в том, что в будущем Украина „будет существовать на карте мира“.