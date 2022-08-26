ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (184-й день) | МИД Украины возмутило высказывание Папы Римского(6)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Ночные обстрелы украинских городов
Главы украинских регионов рассказали об ударах по гражданским объектам, нанесенных в ночь на пятницу российскими военными.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в результате обстрелов Краматорского и Бахмутского районов разрушены техникум и лицей.
В Днепропетровской области, как говорит глава областной администрации Валентин Резниченко, подверглись обстрелам Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.
В Никополе повреждены дома, школа и санаторий.
Генпрокуратура Украины сообщила последние данные о числе погибших детей
В результате полномасштабного вторжения России в Украину в стране с февраля погибли 377 детей, еще более 700 получили ранения разной степени.
Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской, Николаевской, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Эти данные не окончательны, речь идет только о тех, чьи имена удалось подтвердить, подчеркивают в Украине: во многих регионах, где продолжаются боевые действия, и на оккупированных территориях подсчет сейчас невозможен. Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено более 2328 учебных заведений, 289 из них разрушены полностью.
МИД Украины возмутился словами папы римского о дочери Дугина
МИД Украины 25 августа вызвал к себе апостольского нунция — дипломатического представителя папы римского, архиепископа Висвальдаса Кульбокаса. Причиной стали слова понтифика о Дарье Дугиной в обращении по случаю полугода войны в Украине.
„Думаю о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну! Давайте же подумаем об этом и скажем друг другу: война — это безумие“, — в частности, сказал папа римский Франциск .
„Вызывает непонимание решение папы Франциска вспомнить в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения“, – в свою очередь заявил украинский МИД.
СБУ обвинила Кадырова и двух его соратников в военных преступлениях
СБУ пишет, что Рамзан Кадыров в феврале-марте 2022 года лично руководил разработкой и планированием отдельных действий этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал сводки и отчеты.
СБУ предъявило Кадырову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: планирование и развязывание агрессивной войны; совершение умышленных действий с целью изменения границ Украины, приведших к гибели людей, а также оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации.
Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины
Как сообщает „Энергоатом“, 26 августа в 14:04 подсоединили один из остановленных вчера энергоблоков и на данный момент происходит набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
25 августа Запорожская АЭС впервые с момента запуска (в эксплуатацию она была введена в 1984 г.) оказалась полностью отключена от украинской энергосети.
Украина призвала ЮНЕСКО отреагировать на принуждение украинских детей идти в школы на оккупированных территориях
„Встретив сопротивление [местных жителей], Россия угрожает родителям на [оккупированных территориях] Херсонской и Запорожской областей отправить их детей в детские дома, если они не запишут их в школы на захваченных территориях. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление“, - говорится в твите представителя МИД Украины Олега Николенко.
Спецслужбы России шпионили в Германии за процессом обучения украинских военнослужащих работе с западными системами вооружений, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel.
Так, по данным немецкой службы военной контрразведки MAD, российские агенты следили за подготовкой украинцев вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также близ города Графенвёр в Баварии, где инструкторы бундесвера и США обучали украинских коллег использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) и американских артиллерийских систем.
MAD заметила подозрительные автомобили, из которых, судя по всему, велось наблюдение за дорогами, ведущими к военным объектам. Кроме того, над учебными центрами несколько раз пролетали небольшие беспилотные летательные аппараты, которые снимали подготовку украинских солдат, сообщает Spiegel.