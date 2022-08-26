ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (184-й день) | МИД Украины возмутило высказывание Папы Римского

Ночные обстрелы украинских городов

Главы украинских регионов рассказали об ударах по гражданским объектам, нанесенных в ночь на пятницу российскими военными.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в результате обстрелов Краматорского и Бахмутского районов разрушены техникум и лицей.

В Днепропетровской области, как говорит глава областной администрации Валентин Резниченко, подверглись обстрелам Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

В Никополе повреждены дома, школа и санаторий.

Генпрокуратура Украины сообщила последние данные о числе погибших детей

В результате полномасштабного вторжения России в Украину в стране с февраля погибли 377 детей, еще более 700 получили ранения разной степени.

Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской, Николаевской, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Эти данные не окончательны, речь идет только о тех, чьи имена удалось подтвердить, подчеркивают в Украине: во многих регионах, где продолжаются боевые действия, и на оккупированных территориях подсчет сейчас невозможен. Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено более 2328 учебных заведений, 289 из них разрушены полностью.

МИД Украины возмутился словами папы римского о дочери Дугина

МИД Украины 25 августа вызвал к себе апостольского нунция — дипломатического представителя папы римского, архиепископа Висвальдаса Кульбокаса. Причиной стали слова понтифика о Дарье Дугиной в обращении по случаю полугода войны в Украине.

„Думаю о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну! Давайте же подумаем об этом и скажем друг другу: война — это безумие“, — в частности, сказал папа римский Франциск .

„Вызывает непонимание решение папы Франциска вспомнить в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения“, – в свою очередь заявил украинский МИД.