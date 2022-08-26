26.08.2022, 19:17
В Нарве хотят поставить памятник памятнику. Кая Каллас пригласила Нарвское горсобрание на встречу(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков и председатель оппозиционной фракции Narva Heaks Алексей Евграфов по-прежнему поддерживают обращение в суд на государство в связи с переносом из Нарвы советских памятников. Но в то же время выражают готовность к диалогу.
На прошлой неделе Нарвское горсобрание направило премьер-министру Кае Каллас письмо, где требуется предоставить документы, касающиеся переноса танка-памятника. В письме также содержится угроза подать на государство в суд. Глава правительства отреагировала на письмо, пригласив горсобрание Нарвы в начале сентября на встречу в Дом Стенбока (таллиннская резиденция правительства ЭР).