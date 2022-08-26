В Нарве хотят поставить памятник памятнику. Кая Каллас пригласила Нарвское горсобрание на встречу

На прошлой неделе Нарвское горсобрание направило премьер-министру Кае Каллас письмо, где требуется предоставить документы, касающиеся переноса танка-памятника. В письме также содержится угроза подать на государство в суд. Глава правительства отреагировала на письмо, пригласив горсобрание Нарвы в начале сентября на встречу в Дом Стенбока (таллиннская резиденция правительства ЭР).

Жаворонков подобной реакцией остался недоволен. „Никакого ответа (на письмо - ред.) не было, мы не получили ни одного документа. Единственной реакцией было, что премьер-министр направила всему горсобранию приглашение на встречу, темой которой является обмен информацией между государством и местным самоуправлением, а также дальнейшее развитие сотрудничества“, - сказал Жаворонков.