Битва гигантов: Moderna подала в суд на Pfizer за нарушение патента на вакцину против COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о том, что подает в суд на американскую фармацевтическую компанию Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу Moderna.

Иск основан на утверждении компании Moderna о том, что Pfizer/BioNTech нарушили ее патентные права при производстве вакцины против коронавируса. Одно нарушение связано с якобы копированием структуры мРНК, которую, по словам Moderna, ее ученые начали разрабатывать в 2010 году и первыми подтвердили в испытаниях на людях в 2015 году. Второе предполагаемое нарушение касается кодирования шиповидного белка на внешней стороне самого вируса.

„Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, в которую инвестировали миллиарды долларов и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19“, - заявил исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель.

Представители Moderna подали иски в окружной суд США по округу Массачусетс и окружной суд Германии по городу Дюссельдорф. Компания планирует полностью вывести Comirnaty с рынка.

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