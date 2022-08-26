Говорят, на границе Эстонии и Финляндии у россиян начали аннулировать шенгенские визы — даже выданные другими странами. А так вообще можно?(10)
Что случилось?
В последние недели в СМИ и соцсетях появились новости о нескольких случаях, когда россиянам аннулировали визы при въезде в Шенгенскую зону. Так, Ксения Собчак сообщила, что эстонские пограничники аннулировали россиянке французскую визу из-за подозрений в контрабанде валюты. Также Собчак рассказала, что другой россиянке аннулировали греческую визу при попытке въехать в Эстонию — на этот раз без объяснения причин.
Кроме того, в Эстонию не пустили журналиста издания 29.ru Ярослава Вареника, аннулировав его эстонскую визу: по версии пограничников, условия и цель пребывания Вареника „не были обоснованы“.
Также эстонские власти аннулировали визы двух сотрудников российского издания „Известия“ — корреспондента Ксении Солдатовой и оператора Дмитрия Тимофеева. Причиной была названа „пропагандистская работа“: Солдатова и Тимофеев находились в стране как туристы, но решили заодно подготовить несколько материалов для своего СМИ.
Еще о нескольких подобных случаях рассказала „Бумага“ — по данным издания, как минимум двум россиянам аннулировали финские визы на границе с Финляндией. В первом случае причины неизвестны, во втором пограничники посчитали, что Финляндия не была в маршруте основной точкой пребывания.
Насколько это массовое явление?
Пока, судя по всему, речь все же идет о единичных случаях — массовых жалоб на аннулированные визы нет. „Бумага“ изучила десятки сообщений россиян, которые въезжают в Эстонию, в туристических чатах — ни в одном из них не упоминаются проблемы, подобные описанным Ксенией Собчак. В известных же случаях аннулирования визы поводом чаще всего становится предоставление недостоверной информации пограничникам — например, о маршруте поездки.
А как часто граничащие с Россией страны вообще отказывают во въезде по сухопутной границе?
В 2021 году Эстония отказала во въезде в страну по сухопутной границе 165 раз, Финляндия — 390 раз, Литва — 2795 раз, Польша — 24 085 раз. Статистику по аннулированным визам „Медузе“ обнаружить не удалось.
Разве одна страна ЕС может аннулировать шенгенскую визу, выданную другой? Это вообще законно?
Да, к сожалению для российских туристов, это законно.
Такая возможность предусмотрена Шенгенским визовым кодексом, рассказал „Медузе“ старший юрист коллегии адвокатов Pen & Paper, кандидат юридических наук Виталий Слепак.
Согласно параграфу 1 статьи 34 кодекса, аннулировать визу могут не только „компетентные органы выдавшего ее государства-члена“, но и „компетентные органы другого государства-члена“. Во втором случае эти органы лишь должны сообщить об аннулировании визы коллегам из выдавшего ее государства.
А какие формально могут быть основания для аннулирования визы?
Во-первых, нужно различать аннулирование визы и отмену визы, указывают опрошенные „Медузой“ эксперты. Обе эти процедуры приводят к одному и тому же результату (виза перестает быть действительной), но основания для них различаются — они закреплены в Шенгенском визовом кодексе, в первом и втором параграфе статьи 34 кодекса соответственно:
визу могут аннулировать, если в момент ее выдачи не выполнялись необходимые условия — например, если виза была получена обманным путем;
визу могут отменить, если обнаружат, что условия выдачи перестали выполняться. Такое может случиться, если вы, к примеру, совершили административное правонарушение и попали в черный список шенгенской системы. Кстати, можно попросить отменить визу самому — такая возможность тоже предусмотрена Визовым кодексом.
Если вы не смогли предъявить на границе один или несколько необходимых для въезда документов, это не влечет автоматического решения об аннулировании или отмене визы, но дает пограничникам право лишить вас права пересечения границы. Судя по всему, в описанных Ксенией Собчак случаях отмены Эстонией „чужих“ виз этим правом эстонские „компетентные органы“ и воспользовались.
То есть въезд могут запретить, не аннулируя визу?
Да, запрет на въезд на территорию государств, входящих в шенгенское пространство, предусмотрен правом ЕС. Но гражданство определенной страны не может быть основанием для запрета — такие решения принимаются на индивидуальной основе. То есть вас не могут не пустить в ЕС просто за то, что вы россиянин.
Как рассказал „Медузе“ доктор юридических наук, профессор Пауль Калиниченко, Шенгенский кодекс о границах имеет исчерпывающий, но при этом весьма широкий перечень оснований для недопуска на территорию страны. Среди них, например:
истекший срок действия загранпаспорта;
предоставление фальшивых документов;
нахождение 90 дней в Шенгене в течение полугодового срока;
угрозы публичному порядку и международной безопасности.
Если виза не аннулирована и не отменена — значит, можно попробовать попасть в Шенгенскую зону другим путем?
Да. Отказ во въезде не влечет за собой недействительность визы. Если, к примеру, вас не пустили в Шенгенскую зону, потому что вы не предоставили доказательства достаточных денежных средств, то на другом пункте пересечения границы можно показать наличие этих средств и въехать в ЕС.
Можно ли оспорить аннулирование или отмену своего шенгена?
Да, оспорить решение можно во всех случаях, кроме отмены визы по вашей просьбе. Правила обжалования установлены в параграфе 7 все той же статьи 34 Визового кодекса. Жалобу можно подать в соответствии с правом страны, чьи органы вынесли решение об аннулировании или отмене визы.
В разных странах могут быть разные требования к такому обжалованию. Детальную информацию вам обязаны предоставить органы государства, которое вынесло решение об аннулировании визы.
Как предоставляется эта информация?
При оформлении отказа во въезде вам должны вручить под подпись формуляр об отказе — именно там, прямо над графой с подписью, описана процедура обжалования с указанием конкретных статей национальных нормативных актов.
Формуляр составляют на языке делопроизводства страны, которая аннулировала визу.
Право ЕС прямо требует, чтобы в числе доступных механизмов обжалования было и обращение в суд. Если вам предлагают жаловаться только начальнику погранпункта или в прокуратуру — это незаконно, указывают эксперты.
При победе в суде можно не только добиться отмены решения, но и получить компенсацию.
Аннулирование или отмена виз россиян — это прецедент? Или страны ЕС и раньше аннулировали „чужие“ шенгены?
Это не прецедент, а нормальная практика при въезде в шенгенское пространство, говорит старший юрист коллегии адвокатов Pen & Paper, кандидат юридических наук Виталий Слепак:
„Например, есть множество историй, как уже выданные визы аннулировали после того, как посольство или консульство делало повторный запрос в отель, указанный в анкете, и узнавало об отмене брони. Туристы о таком аннулировании узнавали зачастую на границе“.
При этом примеров аннулирования виз по признаку гражданства в практике Слепака не было. По мнению юриста, скорее всего, в случае обжалования такое решение будет признано не соответствующим праву ЕС.
Так стоит ли россиянам опасаться массового аннулирования виз на сухопутных границах?
Можно осторожно сказать, что пока не стоит: массового аннулирования сейчас не происходит — решение на границе принимают по каждой отдельной визе.
Чтобы избежать проблем, юрист Пауль Калиниченко перед поездкой советует проверить срок действия визы, взять с собой все необходимые документы, определяющие цель, маршрут и срок поездки, а также нужную сумму денег. Находясь за рубежом, соблюдайте местные законы и уважайте обычаи и местный уклад жизни, напоминает эксперт.
Виталий Слепак считает, что визовый вопрос сегодня находится в большей степени в сфере политики, чем права: „Как юристу хочется надеяться, что на прямое нарушение права ЕС государства — члены этой организации не пойдут, а сами решения об аннулировании виз без соответствующих оснований вызваны ошибками отдельных сотрудников пограничной службы. Но это только предположения“.