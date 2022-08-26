Говорят, на границе Эстонии и Финляндии у россиян начали аннулировать шенгенские визы — даже выданные другими странами. А так вообще можно?

Что случилось?

В последние недели в СМИ и соцсетях появились новости о нескольких случаях, когда россиянам аннулировали визы при въезде в Шенгенскую зону. Так, Ксения Собчак сообщила, что эстонские пограничники аннулировали россиянке французскую визу из-за подозрений в контрабанде валюты. Также Собчак рассказала, что другой россиянке аннулировали греческую визу при попытке въехать в Эстонию — на этот раз без объяснения причин.

Кроме того, в Эстонию не пустили журналиста издания 29.ru Ярослава Вареника, аннулировав его эстонскую визу: по версии пограничников, условия и цель пребывания Вареника „не были обоснованы“.

Также эстонские власти аннулировали визы двух сотрудников российского издания „Известия“ — корреспондента Ксении Солдатовой и оператора Дмитрия Тимофеева. Причиной была названа „пропагандистская работа“: Солдатова и Тимофеев находились в стране как туристы, но решили заодно подготовить несколько материалов для своего СМИ.

Еще о нескольких подобных случаях рассказала „Бумага“ — по данным издания, как минимум двум россиянам аннулировали финские визы на границе с Финляндией. В первом случае причины неизвестны, во втором пограничники посчитали, что Финляндия не была в маршруте основной точкой пребывания.

Насколько это массовое явление?

Пока, судя по всему, речь все же идет о единичных случаях — массовых жалоб на аннулированные визы нет. „Бумага“ изучила десятки сообщений россиян, которые въезжают в Эстонию, в туристических чатах — ни в одном из них не упоминаются проблемы, подобные описанным Ксенией Собчак. В известных же случаях аннулирования визы поводом чаще всего становится предоставление недостоверной информации пограничникам — например, о маршруте поездки.

А как часто граничащие с Россией страны вообще отказывают во въезде по сухопутной границе?

В 2021 году Эстония отказала во въезде в страну по сухопутной границе 165 раз, Финляндия — 390 раз, Литва — 2795 раз, Польша — 24 085 раз. Статистику по аннулированным визам „Медузе“ обнаружить не удалось.