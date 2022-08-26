„Йокерит“ должен заплатить более € 3,5 млн для возвращения в чемпионат Финляндии

Отмечается, что клубу из Хельсинки необходимо заплатить более € 3,5 млн. „Сумма ещё не определена. Возможно, она вырастет до этого уровня. В сентябре у нас состоится собрание акционеров. Этот вопрос будет обсуждаться там“, – сообщил председатель лиги Финляндии Хейкки Хилтунен.

„Йокерит“ сможет вернуться в финский чемпионат не ранее сезона-2023/2024. „Целью является найти вместе с Яри Курри наилучший вариант для „Йокерита“, чтобы успешно вернуться в хоккейную лигу Финляндии“, — говорится в пресс-релизе ассоциации клубов Финляндии. Долгое время клуб выступал в КХЛ, в сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позднее „Йокерит“ вышел из состава участников КХЛ.

Источник - Чемпионат

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