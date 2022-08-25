ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (183-й день) | Россия нанесла удары по Харьковской и Запорожской областям. ЗАЭС впервые в истории отключилась от энергосети
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Число погибших при ударе по станции Чаплино увеличилось до 25
В результате российского удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области погибло уже 25 человек, сообщил в своем телеграм-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Минобороны РФ подтвердило удар по станции Чаплино и утверждает, что были убиты украинские военные.
Запорожская АЭС впервые в истории отключилась от энергосети
Украинский „Энергоатом“ сообщил, что в течение четверга дважды отключалась последняя линия, связывающая оккупированную армией РФ Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Три других линии, по заявлению государственной компании, были отключены ранее из-за действий российских войск.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в своем телеграм-канале сообщил, что в настоящий момент радиационный фон в городе составляет 10,4 микрорентгена в час, что отвечает норме.
ООН и МАГАТЭ давно предупреждают об угрозе катастрофы и призывают Россию вывести войска из региона.
Украина - единственное место на планете, где сейчас применяют кассетные боеприпасы
Такой вывод содержится в ежегодном докладе швейцарской организации Monitor. В 2008 году Конвенцию о запрете таких боеприпасов - как очень опасных для гражданского населения - подписали 123 страны, но ни Россия, ни Украина в их число не вошли.
Россия нанесла удары по Харьковской и Запорожской областям. Есть погибшие и раненые
Как пишет глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, при обстреле села Лебяжье Чугуевского района снаряд попал в жилой дом. Погиб 62-летний мужчина, его жена ранена и доставлена в больницу.
Город Орехов в Запорожской области и населенные пункты вокруг него также подверглись массированному артобстрелу, сообщил председатель Запорожской областной администрации Александр Старух.
„Оккупант применил артиллерию, садил несколько часов подряд, - написал глава он в „Телеграме“. - Погиб 17-летний юноша. Он умер по дороге в больницу“. Кроме того, по сообщению Старуха, еще одна женщина 66-ти лет из поселка Преображенка получила тяжелые ранения.
Пентагон присвоит операции в Украине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, сообщает деловое издание Wall Street Journal.
После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Бельгия выделит восемь миллионов евро для помощи ВС Украины
Об этом сообщается в заявлении федерального правительства, которое цитирует телеканал RTBF. Речь идет о добровольном взносе в трастовый фонд НАТО, в рамках которого Киеву может быть предоставлена нелетальная помощь. Будут направлены материалы для оказания первой медицинской помощи, зимняя одежда, приборы ночного видения и лекарственные средства.
Испания подготовила к отправке в Украину 200 тонн униформы и оборудования
После месяца напряженной работы испанский Центр упаковки и поставки служебных материалов (PCAMI) совместно с сухопутными войсками Испании подготовил к отправке в Украину 200 тонн униформы и дополнительного оборудования, предназначенных для холодного климата, а также 1600 поддонов для хранения груза. Об этом сообщило Минобороны Испании.