ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (183-й день) | Россия нанесла удары по Харьковской и Запорожской областям. ЗАЭС впервые в истории отключилась от энергосети

Число погибших при ударе по станции Чаплино увеличилось до 25

В результате российского удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области погибло уже 25 человек, сообщил в своем телеграм-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Минобороны РФ подтвердило удар по станции Чаплино и утверждает, что были убиты украинские военные.

Запорожская АЭС впервые в истории отключилась от энергосети

Украинский „Энергоатом“ сообщил, что в течение четверга дважды отключалась последняя линия, связывающая оккупированную армией РФ Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Три других линии, по заявлению государственной компании, были отключены ранее из-за действий российских войск.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в своем телеграм-канале сообщил, что в настоящий момент радиационный фон в городе составляет 10,4 микрорентгена в час, что отвечает норме.

ООН и МАГАТЭ давно предупреждают об угрозе катастрофы и призывают Россию вывести войска из региона.

Украина - единственное место на планете, где сейчас применяют кассетные боеприпасы

Такой вывод содержится в ежегодном докладе швейцарской организации Monitor. В 2008 году Конвенцию о запрете таких боеприпасов - как очень опасных для гражданского населения - подписали 123 страны, но ни Россия, ни Украина в их число не вошли.

Россия нанесла удары по Харьковской и Запорожской областям. Есть погибшие и раненые

Как пишет глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, при обстреле села Лебяжье Чугуевского района снаряд попал в жилой дом. Погиб 62-летний мужчина, его жена ранена и доставлена в больницу.

Город Орехов в Запорожской области и населенные пункты вокруг него также подверглись массированному артобстрелу, сообщил председатель Запорожской областной администрации Александр Старух.