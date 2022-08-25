Сборная Эстонии по футболу не вошла в топ-100 команд мира

Лидирует в обновлённом рейтинге сборная Бразилии (1837), на втором месте команда Бельгии (1821). Третья – сборная Аргентины, сместившая в обновленном рейтинге команду Франции.

Сборная Эстонии (1177.4) в таблице коэффициентов занимает 110-е место. Наши географические соседи расположились так: Латвия (1125.36) занимает 122-е место, Финляндия на 59-м месте (1398.41), а Литва (1074.08) на 142-м месте.

Сборная Украины продолжает оставаться на 27-й позиции, имея в активе 1542.79 очков.

Сборная России (1493.42 очка) в таблице коэффициентов продолжила занимать 35-е место.

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