ФОТО И ВИДЕО | В Риге снесен последний элемент памятника в парке Победы — рухнул 79-метровый обелиск

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска некоторые наблюдатели встретили аплодисментами.

По сообщению агентства LETA, после того, как обелиск был снесен, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено, и к руинам памятника невозможно подойти.

Большинство любопытных ушли вскоре после падения стелы, однако крупные силы полиции по-прежнему находятся вблизи объекта.

Напомним, что подготовительные работы к сносу памятника начались в понедельник, 22 августа. Территория вокруг памятника была огорожена, власти призвали не приходить к месту проведения работ. На месте событий наблюдалось скопление полицейских.

Проведение акций протеста не было согласовано. С 22 августа в окрестностях памятника в парке Победы полиция по разным причинам задержала 27 человек

Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после военного вторжения в Украину. И если до 24 февраля 2022 года инициативы снести мемориал казались малоосуществимыми, то уже в мае этого года демонтаж памятника поддержали три первых лица государства: спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось и многотысячное шествие „За освобождение от советского наследия“ от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.