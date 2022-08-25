Уже в эту субботу в Ласнамяэ состоится бесплатный фестиваль батутов

„Планируя дни Ласнамяэ, мы хотели предложить занятия как можно большему числу наших жителей, поэтому ориентировались как на молодых, так и на взрослых. Для того чтобы даже самые маленькие жители смогли принять участие в праздновании дня рождения района, было принято решение организовать для них в парке Тондилоо фестиваль батутов, где на протяжении всего дня дети могли бы абсолютно бесплатно пользоваться различными батутами“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Батуты будут уставлены в дальней части парка Тондилоо (в народе известном как парк Кивила) за холмом. Посетить батуты можно будет в течение одного дня, 27 августа с 11 до 20 часов. Ввиду размеров некоторых батутов на них могут действовать возрастные ограничения. Также следует учитывать возможность очередей, так как одновременно на батуте может находиться ограниченное число детей.

В тот же день с 14 до 19 часов на расположенной в паре сотен метров от батутов спортивной площадке Кивила состоится молодежный фестиваль в честь окончания лета, в рамках которого гостей ждут самокатный турнир, мастер-класс по паркуру, скаутский мастер-класс, турнир по баскетболу, различные уличные игры и многое другое. На месте можно будет познакомиться с машиной спасательного департамента.

День рождения самого большого района Таллинна или дни Ласнамяэ продляться до 28 августа.