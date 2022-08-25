ВИДЕО | Денег нет, но вы держитесь! Почему у нарвских хоккеистов нет льда?

Мы связались с автором видео, чтобы узнать о масштабах проблемы.

„Обычно лед не работал только июнь и июль, однако в этом году представители нашего самоуправления заявили, что у них нет денег на то, чтобы заливать лёд, и льда не будет до сентября, а может и вообще никогда не будет, что очень нам (родителям всех детей, фигуристов тоже) непонятно. Бюджет принимали в прошлом году и, конечно, деньги были. На электричество это списать не получится, так как все городские предприятия находятся на договоре, повышения цен для них ещё не было, оно должно наступить только с нового календарного года. У нас в городе каждое лето делают дороги, одни и те же, по 3 раза, это чистое отмывание денег, на это, конечно, деньги есть.

Директор нарвского ледового холла Леонид Гулов этой зимой только стал директором, а не исполняющим обязанности, что тоже очень странно, так как он находится там чисто декоративно, ничего не делая, ни с чем никогда не разбирается, эстонского языка он не знает, но, по какой-то причине, Катри Райк сделала его и других и.о., которые работают на городских предприятиях, директорами.

Итог один: дети не могут заниматься, многие ушли из спорта, так как это невозможно терпеть, выкладываешь столько денег и сил, а ребятам не дают играть. Родители предлагали вариант самофинансирования, но его тоже по какой-то причине не пропускают.

Мы уже 1000 раз разговаривали с директором, собирали подписи, но в Нарве, по какой-то причине, это не работает. Ответ один: денег нет. Письмо писали в гор. управление, Катри нас отправила, сказала, что денег нет.

Когда я была на игре, меня переполняли эмоции, хотелось просто плакать, ведь это же наши дети. Они очень любят Эстонию, все говорят на государственном языке, у нас почти все дети в Нарве знают эстонский язык. Они хотят выступать за Эстонию, но это нереально, так как нет льда, а люди не могут все бросать и семьями переезжать. Обидно, что детей замечают тренеры из Финляндии, России, Латвии, а тут, получается, что их губят.