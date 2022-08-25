ВИДЕО | Денег нет, но вы держитесь! Почему у нарвских хоккеистов нет льда?(3)
Все началось с видео в TikTok, в котором девушка по имени Вероника высказывала своё недовольство относительно происходящего с катком в Нарве, из-за чего дети вынуждены ездить на тренировки в Кохтла-Ярве. Видео очень быстро стало „вирусным“ и разлетелось по разным группам в Facebook, но, по неизвестным причинам, его начали удалять.
Мы связались с автором видео, чтобы узнать о масштабах проблемы.
„Обычно лед не работал только июнь и июль, однако в этом году представители нашего самоуправления заявили, что у них нет денег на то, чтобы заливать лёд, и льда не будет до сентября, а может и вообще никогда не будет, что очень нам (родителям всех детей, фигуристов тоже) непонятно. Бюджет принимали в прошлом году и, конечно, деньги были. На электричество это списать не получится, так как все городские предприятия находятся на договоре, повышения цен для них ещё не было, оно должно наступить только с нового календарного года. У нас в городе каждое лето делают дороги, одни и те же, по 3 раза, это чистое отмывание денег, на это, конечно, деньги есть.
Директор нарвского ледового холла Леонид Гулов этой зимой только стал директором, а не исполняющим обязанности, что тоже очень странно, так как он находится там чисто декоративно, ничего не делая, ни с чем никогда не разбирается, эстонского языка он не знает, но, по какой-то причине, Катри Райк сделала его и других и.о., которые работают на городских предприятиях, директорами.
Итог один: дети не могут заниматься, многие ушли из спорта, так как это невозможно терпеть, выкладываешь столько денег и сил, а ребятам не дают играть. Родители предлагали вариант самофинансирования, но его тоже по какой-то причине не пропускают.
Мы уже 1000 раз разговаривали с директором, собирали подписи, но в Нарве, по какой-то причине, это не работает. Ответ один: денег нет. Письмо писали в гор. управление, Катри нас отправила, сказала, что денег нет.
Когда я была на игре, меня переполняли эмоции, хотелось просто плакать, ведь это же наши дети. Они очень любят Эстонию, все говорят на государственном языке, у нас почти все дети в Нарве знают эстонский язык. Они хотят выступать за Эстонию, но это нереально, так как нет льда, а люди не могут все бросать и семьями переезжать. Обидно, что детей замечают тренеры из Финляндии, России, Латвии, а тут, получается, что их губят.
У нас не очень большая страна, талантливых ребят не так много, а это часть нашей республики, ведь они, действительно, очень сильные. Получается, что наша молодежка будет состоять не из самых талантливых, а из тех, кто просто живёт в городе со льдом.
Решили действовать через мою аудиторию, видео стало вирусным. Но в Facebook его блокируют. Чиновники отправляют людей от одного к другому, никто ни в чем не виноват, но мы перекладываем одни и те же дороги каждое лето, а дети потерпят.
У меня вопрос: если все так чисто, адекватно это не так, то почему моё видео удаляют? Почему опять все пытаются прикрыть. Складывается впечатление, что мы находимся не в правовом государстве.
У нас есть 13 школа, там полностью сделали новый фасад на городские деньги за 1 000 000 евро, и знаете что? Катри Райк хотела её закрыть, только отстроенную школу, которая ещё одна из самых новых школ в городе, родителям пришлось ехать в Таллинн на митинг, перед Рийгикогу, а Таллинн вообще об этом не знал, в итоге школу не закрыли, пока что“, - сказала девушка.
Мы связались с одним из тренеров хоккейного клуба в Нарве, Шляпниковым Александром Викторовичем, который прокомментировал ситуацию со льдом так:
„Толком никакой информации нам не говорят, знаем только одно, что якобы нет денег. Самое обидное, что мы ничего не знаем и никто ничего нам не говорит. Работаем в слепую и все в шоке от этой всей ситуации“, - сказал тренер.
Мы попросили прокомментировать ситуацию директора хоккейного клуба Нарвы, Леонида Гулова, который сказал следующее:
„С 1 июля 2022 года все городские учреждения, в том числе и ледовый холл (самый крупный потребитель электроэнергии среди городских учреждений), перешли на „биржевой „ пакет, что вызвало значительное удорожание электроэнергии. Нарвский ледовый холл начнёт свою работу 12.09.2022, исходя из возможностей бюджета“.
Также мы обратились за подробной информацией к Заместителю заведующего по культуре и спорту города Нарвы Дмитрию Вергуну.
„Главная причина отсутствия льда - это рост расходов электроэнергии. Причина заключается в том, что с 1 июля город перешел на биржевой пакет по электроэнергии и существенное увеличение расходов связано в Нарве как раз именно с ледовым холлом. Мы говорим о многократном увеличении. Получив счета за июль, наши специалисты сравнили показатели с предыдущим годом и, анализируя возможные затраты, сделали вывод, чтобы уложиться в бюджет нам сейчас не хватает порядка 140 000 евро. Конечно, данная сумма, к сожалению, может вырасти по той причине, что цена биржевого пакета нестабильна. Если была как бы конкретика с ценами, то мы могли бы свои прогнозы делать четче.
Сейчас известно, что ледовый холл открывается 12 сентября. Школа об этом уже проинформирована.
Ледовый холл - самый крупный энергопотребитель среди наших учреждений в городе, потому что он работает, а лед заливается на электричестве. Не стоит забывать, что в Кохтла-Ярве льда не было довольно длительное время, шли работы сначала по строительству, а потом по реконструкции ледового холла. Практически целый сезон хоккеисты и фигуристы клубов из Кохтла-Ярве пропустили и проводили свои тренировки в Нарве. В то время наш Ледовый холл продолжал непрерывно работать. Бывают форс-мажорные ситуации, когда такие учреждения вынуждены закрываться, например, в связи с реконструкцией или по другим причинам. Конечно, такие решения не популярны и не все с ними согласны.
Мы понимаем родителей, чьи дети занимаются спортом. Мы благодарим и тренеров за понимание, но ввиду последних событий, связанных с повышением цен на электроэнергию, мы стараемся выходить из ситуации оптимальным образом. Потому что если эти все расходы покрывать, скажем так, например, из той же родительской платы за занятия, то это будет сумасшедший рост цен. Поэтому необходимо искать наиболее оптимальный вариант, что мы и стараемся делать“.
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