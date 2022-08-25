25.08.2022, 20:27
Марк Фейгин: Культ Путина уже существует, и он является краеугольным камнем этого нового русского мира(60)
Большое интервью RusDelfi
Юрист и YouTube-блогер Марк Фейгин, автор канала Feygin Live, более часа отвечал на вопросы издателя Ekspress Meedia Ханса Х. Луйка - о войне в Украине, Владимире Путине и эстонском офицере Кохвере, которого Россия обвинила в шпионаже. Предлагаем вам полный текст интервью.
В большом интервью:
Как Фейгин должен был защищать сотрудника КаПо, которого Россия обвинила в шпионаже.
Как Украина поделит деньги, которые придут из США и Европы.
Путин и Эрдоган - друзья?
Паспорт хорошего русского - нормальная идея?
Что делать с визами для россиян?
Почему существует культ Владимира Путина?