Марк Фейгин: Культ Путина уже существует, и он является краеугольным камнем этого нового русского мира

Юрист и YouTube-блогер Марк Фейгин, автор канала Feygin Live, более часа отвечал на вопросы издателя Ekspress Meedia Ханса Х. Луйка - о войне в Украине, Владимире Путине и эстонском офицере Кохвере, которого Россия обвинила в шпионаже. Предлагаем вам полный текст интервью.