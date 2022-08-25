За рубежом
25.08.2022, 20:27

Марк Фейгин: Культ Путина уже существует, и он является краеугольным камнем этого нового русского мира

 (60)
Большое интервью RusDelfi

Юрист и YouTube-блогер Марк Фейгин, автор канала Feygin Live, более часа отвечал на вопросы издателя Ekspress Meedia Ханса Х. Луйка - о войне в Украине, Владимире Путине и эстонском офицере Кохвере, которого Россия обвинила в шпионаже. Предлагаем вам полный текст интервью.

В большом интервью:

  • Как Фейгин должен был защищать сотрудника КаПо, которого Россия обвинила в шпионаже.

  • Как Украина поделит деньги, которые придут из США и Европы.

  • Путин и Эрдоган - друзья?

  • Паспорт хорошего русского - нормальная идея?

  • Что делать с визами для россиян?

  • Почему существует культ Владимира Путина?

Оставить комментарий Читать комментарии (60)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии