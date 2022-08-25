МНЕНИЕ | Языковая инспекция, не нужно троллить учителей!

Сейчас не только я отношусь к идее министра проверять на уроках педагогов силами сотрудников языковой инспекции крайне негативно. Учителя и так перегорают, а сегодня, когда еще не начался новый учебный год, мы уже троллим людей проверками и повышенным вниманием языковой инспекции. Думаю, что пожилые педагоги сразу покинут школы от греха подальше. Остальные же будут готовиться не к урокам, а к грядущим проверкам. Общая атмосфера в школах накалится, и процент нехватки учителей зашкалит. Поверьте, есть другие сферы, где зарплата повыше, и график спокойнее.