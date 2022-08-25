Второй российский хоккеист признался в даче взятки для уклонения от армии(1)
Экс-голкипер „Салавата Юлаева“ Анвар Сулейманов стал вторым из трех обвиняемых в даче взятки хоккеистов, признавшим вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Бывший вратарь уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги „Салават Юлаев“ Анвар Сулейманов на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал вину в даче взятки с целью покупки военного билета и уклонения от службы в армии. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.
„Вину признал, от дачи показаний отказался на основании 51-ой [статьи Конституции России], допросили свидетеля“, — сказали в суде.
Следующие слушания по делу назначены на 6 сентября.
Уголовные дела по даче взяток в крупном размере были возбуждены в апреле в отношении трех хоккеистов: Сулейманова, бывшего игрока „Салавата Юлаева“ Владислава Лукина и нападающего СКА Михаила Воробьева.
Воробьев 10 августа также признался в даче взятки с целью приобретения военного билета. Заседание по делу Лукина отложено до 22 сентября по ходатайству защитника, занятого в другом судебном процессе.
Всем троим грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в 60-кратном размере от суммы взятки.
Телеканал RT в начале июля утверждал, что с бывшим сотрудником ГИБДД Фаритом Самигуллиным, который помогал приобретать военные билеты хоккеистам, общался и голкипер сборной России Иван Федотов, задержанный в июле по подозрению в уклонении от призыва в армию и отправленный в учебный центр ВМФ. Однако адвокат хоккеиста Алексей Пономарев эту информацию опроверг. По его словам, военного билета у Федотова не было, и претензий к игроку по этому вопросу у правоохранительных органов нет.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.