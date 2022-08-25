МНЕНИЕ | Ирене Кяосаар: переход на эстоноязычное образование не означает запрет русского языка

Очень важно, что новое правительство готово инициировать изменения в законе об основной и средней школе, а также сделать изучение эстонского языка обязательным и в начальной школе – это решение уже давно обсуждается в обществе, и его нельзя откладывать ни при каких обстоятельствах. Безусловно, это будет большой проблемой для школ, самоуправлений и государства, но нельзя забывать, что без этого русскоязычные школы будут продолжать выпускать на протяжении десятилетий учеников, чье знание эстонского языка и понимание эстонского общества недостаточно, чтобы жить в этой стране достойно и быть конкурентноспособными.

Чтобы перейти на обучение на эстонском языке, каждый директор школы должен сначала честно и самокритично проанализировать стартовое состояние своей школы в 2022 году – есть школы, которые уже перешли, есть готовые к этому, есть те, которые ждут серьезные изменения. Поэтому важно, чтобы каждый руководитель школы, который лучше всех знает состояние своей школы, провел этот анализ. При анализе должна быть четкая картина, сколько в школе учителей, способных преподавать на эстонском языке, сколько тех, кто смог бы в ближайшие пару лет довести эстонский язык до уровня С1 (это значит, что на данный момент их уровень не ниже уровня B1-B2), и сколько учителей нужно сменить. Затем местное самоуправление может просмотреть эти анализы, проверить количество учащихся и соответствие им школьной сети, при необходимости, инициировать изменения в школьной сети.