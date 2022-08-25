МНЕНИЕ | Ирене Кяосаар: переход на эстоноязычное образование не означает запрет русского языка(15)
Для успешного перехода на эстоноязычное образование школа, местное самоуправление и государство должны вносить равный вклад, и, что наиболее важно, этот треугольник должен работать на основе одной цели, пишет директор Нарвской государственной гимназии Ирене Кяосаар в колонке для RusDelfi.
Очень важно, что новое правительство готово инициировать изменения в законе об основной и средней школе, а также сделать изучение эстонского языка обязательным и в начальной школе – это решение уже давно обсуждается в обществе, и его нельзя откладывать ни при каких обстоятельствах. Безусловно, это будет большой проблемой для школ, самоуправлений и государства, но нельзя забывать, что без этого русскоязычные школы будут продолжать выпускать на протяжении десятилетий учеников, чье знание эстонского языка и понимание эстонского общества недостаточно, чтобы жить в этой стране достойно и быть конкурентноспособными.