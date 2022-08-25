КОЛОНКА RusDelfi | Рост цен на электроэнергию ставит людей перед сложным выбором

Главной темой этого года является российская агрессия против Украины. Однако, в то же время это не отменяет тех проблем, которые были в Эстонии до 24 февраля. Жители в Финляндии, например, пришли в ужас от того, что показатель инфляции составил 8%. Таких цифр там не видели с 80-х годов. В Эстонии дела обстоят еще хуже: наш рекордный показатель выше в три раза — 23,2 %. Нужно иметь в виду, что инфляция ускорила свой рост уже в последнем квартале 2021 года.

Такая ситуация неминуемо приведет к ряду сложнейших проблем. В сегодняшнем выпуске Maaleht вышла статья о том, что дома по уходу переживают сложное время из-за высоких цен на электричество. Но если в стране сумашедшая инфляция и рост цен, надеяться на улучшение ситуации не приходится. Проблема очень серьезная: количество людей, которые нуждаются в уходе ввиду возраста и болезней, постоянно увеличивается. Прогнозы международных экспертов не выглядят обнадеживающими - в Эстонии заболеваемость деменцией растет гораздо быстрее, чем, например, в Литве и Латвии.

В Эстонии тысячи людей испытывают трудности, стоя перед выбором — отдать пожилого родственника в дом по уходу или ухаживать за ним самостоятельно дома, бросив работу. Многие пытаются совмещать: днем они работают, вечером ухаживают за престарелыми больными родственниками. Те, кто был в такой ситуации, знают, что это очень тяжело; человек буквально растворяется в проблемах и ежедневной суете, не имея времени на то, чтобы жить своей жизнью. Хотелось надеяться, что вопрос помощи людям в такой ситуации так же будет поднят на прошлых выборах в Рийгикогу, однако, этого не произошло. Эстонские политики не дают надежды и на то, что этот вопрос будет поднят на следующих выборах. Проблема остается нерешенной и растет как снежный ком.

В Ärileht сегодня появилась новость о том, что среди всех европейских стран Эстония тратит меньше всего ресурсов на то, чтобы смягчить последствия роста цен на топливо и электроэнергию. Иными словами, эстонское правительство не делает ничего в этом направлении и надеется, что ситуация решится сама собой. Как показывает история с домами по уходу, все взаимосвязано, и одна проблем неизменно тащит за собой ряд других. Рост цен на топливо и электроэнергию является главной причиной того, почему среди всех европейских стран именно в Эстонии чудовщные цены на остальные продукты и услуги. Если о снижении акциза на топливо еще можно спорить, принесет ли это облегчение потребителю, то с ценами на электричеством проще: необходимо больше производить. И здесь неуместны издевательские советы о том, как всячески экономить электричество, когда речь идет о больницах, школах и домах по уходу.