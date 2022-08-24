Правда ли, что тело Дарьи Дугиной полностью сгорело в автомобиле после взрыва?
Многие пользователи социальных сетей, сопоставив ранние сводки с места гибели правой активистки и политолога Дарьи Дугиной с фотографиями с её панихиды, поверили в конспирологические теории об инсценировке. Мы проверили, насколько обоснованны такие слухи.
Вечером 20 августа 2022 года на пересечении Можайского и Звенигородского шоссе, в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы, взорвался автомобиль, по некоторым данным, принадлежавший дочери известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. Как вскоре выяснилось, в результате взрыва погибла сама Дарья Дугина, однако некоторые детали из первых новостей вкупе с последующей информацией породили сенсационные теории. В частности, в ночь на 21 августа (01:44 мск) издание „Коммерсантъ» сообщило, что „после тушения в салоне нашли сильно обгоревший труп, предположительно женщины“ и „для того, чтобы установить её личность, потребуется генетическая экспертиза“. Аналогичную информацию со ссылкой на „Коммерсантъ“ позднее передало агентство „Интерфакс», а вот издание Lenta.ru чуть ранее, в 00:59, использовало формулировку „тело невозможно идентифицировать на месте — оно полностью сгорело“ со ссылкой на известный Telegram-канал Mash, где информация вместе с видео появилась 21 августа в 00:43.
А 23 августа СМИ обошли фотографии и видеокадры с церемонии прощания с Дугиной в телецентре „Останкино“. Мероприятие проходило с открытым гробом, и многочисленных читателей поразило состояние лица погибшей. Оно на первый взгляд никак не соответствовало новостям о „сильно обгоревшем неидентифицируемом трупе“. В связи с этим Сеть запестрела теориями заговора, на публикацию которых решились и некоторые СМИ. Известный журналист Аркадий Бабченко предположил, что машину с Дугиной „никто не взрывал“ и „во гробу лежит живая“.
Итак, что известно на сегодняшний день относительно деталей гибели Дарьи Дугиной? Её автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 20 августа в районе 21:30 на шоссе около посёлка Большие Вязёмы, в момент, когда девушка возвращалась с фестиваля „Традиция“. Правоохранительные органы считают, что происшествие было вызвано детонацией взрывного устройства мощностью около 400 г в тротиловом эквиваленте, заложенного на парковке фестиваля и приведённого в действие дистанционно. И если мы обратимся к новостной ленте уже следующего дня, 21 августа, то заметим, что информация о „сильно обгоревшем неидентифицируемом трупе“ практически не встречается в публикациях более-менее авторитетных СМИ. Правда, Следственный комитет сообщал о назначении биологической, генетической, физико-химической и взрывотехнической экспертиз, однако это обычная практика во многих случаях насильственной смерти. Но есть и другие важные замечания.
1. Ключевое обстоятельство, которое противоречит новостям о „найденном после тушения в салоне трупе“, — ряд немонтированных видеороликов с места происшествия. На них видно, что тело лежит на проезжей части довольно далеко от того места, где на обочине горит автомобиль. Причём один из этих роликов шёл вместе с тем самым сообщением Mash о полностью сгоревшем теле. Хотя из видео по первой ссылке хорошо видно, что это не так, как минимум попавшая в кадр одежда практически цела.
2. На фотографиях сгоревшего автомобиля видно, что у него нет крыши. Это вполне коррелирует с информацией о том, что взрывом машине оторвало крышу, а Дугину, сидевшую за рулём, выбросило наружу.
3. Telegram-канал Sota выложил фотографию покойной Дугиной в гробу в высоком качестве. На ней хорошо видно, что на лице есть не одно загримированное повреждение. Учитывая силу взрыва и падение тела на проезжую часть, это неудивительно. Да, возможности похоронных гримёров в наши дни чрезвычайно велики, однако Дугина и не должна была сильно обгореть, поскольку вылетела из машины в момент взрыва.
4. Единственная известная на сегодняшний день версия заключения судмедэксперта, опубликованная Telegram-каналом „112“ 23 августа, гласит: „Смерть журналистки наступила практически мгновенно в результате шока, вызванного тяжёлой сочетанной травмой и травматической ампутацией конечности“. Да, это не официальная информация от следственного органа, однако других данных пока нет.
Таким образом, единственным более-менее понятным аргументом, на котором могут сегодня держаться теории заговора, являются ранние сообщения информагентств. И здесь можно предположить, что журналисты ресурса, который первым сообщил об обгоревшем трупе (скорее всего, это был Mash), попросту ошиблись или передали ошибку в том виде, в каком получили её от своего источника в правоохранительных органах. Что касается теорий о двух трупах, то, учитывая количество свидетелей происшествия, скрыть подобное не представляется возможным. Также отметим, что распространяемое конспирологами фото горящей машины Дугиной на самом деле было сделано в Казахстане в 2013 году после взрыва бензовоза.
Итог: Скорее всего неправда