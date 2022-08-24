Правда ли, что тело Дарьи Дугиной полностью сгорело в автомобиле после взрыва?

Вечером 20 августа 2022 года на пересечении Можайского и Звенигородского шоссе, в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы, взорвался автомобиль, по некоторым данным, принадлежавший дочери известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. Как вскоре выяснилось, в результате взрыва погибла сама Дарья Дугина, однако некоторые детали из первых новостей вкупе с последующей информацией породили сенсационные теории. В частности, в ночь на 21 августа (01:44 мск) издание „Коммерсантъ» сообщило, что „после тушения в салоне нашли сильно обгоревший труп, предположительно женщины“ и „для того, чтобы установить её личность, потребуется генетическая экспертиза“. Аналогичную информацию со ссылкой на „Коммерсантъ“ позднее передало агентство „Интерфакс», а вот издание Lenta.ru чуть ранее, в 00:59, использовало формулировку „тело невозможно идентифицировать на месте — оно полностью сгорело“ со ссылкой на известный Telegram-канал Mash, где информация вместе с видео появилась 21 августа в 00:43.



А 23 августа СМИ обошли фотографии и видеокадры с церемонии прощания с Дугиной в телецентре „Останкино“. Мероприятие проходило с открытым гробом, и многочисленных читателей поразило состояние лица погибшей. Оно на первый взгляд никак не соответствовало новостям о „сильно обгоревшем неидентифицируемом трупе“. В связи с этим Сеть запестрела теориями заговора, на публикацию которых решились и некоторые СМИ. Известный журналист Аркадий Бабченко предположил, что машину с Дугиной „никто не взрывал“ и „во гробу лежит живая“.