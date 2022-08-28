Эстонский экспресс
28.08.2022, 19:20

До криптовалютной биржи с 70 000 клиентов дотянулись руки налоговиков

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НИКАКОЙ ПАНИКИ: Основатель и генеральный директор Coinmetro Кевин Мурко - эксперт по валютным рынкам и криптоиндустрии, он выступает на тематических конференциях и дает видеоинтервью. Мурко относительно спокойно относится к возникшей проблеме.
НИКАКОЙ ПАНИКИ: Основатель и генеральный директор Coinmetro Кевин Мурко - эксперт по валютным рынкам и криптоиндустрии, он выступает на тематических конференциях и дает видеоинтервью. Мурко относительно спокойно относится к возникшей проблеме.
ФОТО: kevinmurcko.me

Налогово-таможенный департамент подозревает компанию Coinmetro, у которой более 70 000 клиентов, в налоговом мошенничестве, хотя доказать это не удалось. Суд санкционировал арест налогового счета фирмы, что может повлечь для нее большие неприятности. История Eesti Ekspress.

„Лучшая платформа для торговли криптовалютой. Покупай, продавай и инвестируй в криптовалюту. Стань частью финансового будущего“, - именно так рекламирует себя довольно известная криптовалютная платформа Coinmetro. Однако теперь Coinmetro попала в поле зрения эстонского Налогово-таможенного департамента, который через суд наложил арест на авансовый счет компании на сумму 100 000 евро. Криптовалютная компания подавала апелляции, но безуспешно.

Компания Coinmetro была основана экспертом в области валютных рынков и криптоиндустрии, спикером тематических конференций американцем Кевином Мурко. Он живет в Таллинне с 2017 года и именно здесь решил зарегистрировать компанию, потому что его восхитило электронное государство Эстонии и благоприятная для бизнеса среда.

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