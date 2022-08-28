28.08.2022, 19:20
До криптовалютной биржи с 70 000 клиентов дотянулись руки налоговиков(6)
ФОТО: kevinmurcko.me
Налогово-таможенный департамент подозревает компанию Coinmetro, у которой более 70 000 клиентов, в налоговом мошенничестве, хотя доказать это не удалось. Суд санкционировал арест налогового счета фирмы, что может повлечь для нее большие неприятности. История Eesti Ekspress.
„Лучшая платформа для торговли криптовалютой. Покупай, продавай и инвестируй в криптовалюту. Стань частью финансового будущего“, - именно так рекламирует себя довольно известная криптовалютная платформа Coinmetro. Однако теперь Coinmetro попала в поле зрения эстонского Налогово-таможенного департамента, который через суд наложил арест на авансовый счет компании на сумму 100 000 евро. Криптовалютная компания подавала апелляции, но безуспешно.