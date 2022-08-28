До криптовалютной биржи с 70 000 клиентов дотянулись руки налоговиков

„Лучшая платформа для торговли криптовалютой. Покупай, продавай и инвестируй в криптовалюту. Стань частью финансового будущего“, - именно так рекламирует себя довольно известная криптовалютная платформа Coinmetro. Однако теперь Coinmetro попала в поле зрения эстонского Налогово-таможенного департамента, который через суд наложил арест на авансовый счет компании на сумму 100 000 евро. Криптовалютная компания подавала апелляции, но безуспешно.