Внимание, Ласнамяэ! С 25 августа опять изменится организация движения на Уссимяэ теэ
В связи с реконструкцией начиная с 25 августа изменится организация движения на Уссимяэ теэ. Участок Прийсле теэ от Уссимяэ теэ до Ляэнемере теэ будет закрыт для движения транспортных средств, за исключением общественного транспорта. Объезд будет возможен по Нарвскому шоссе. Уссимяэ теэ будет открыта для движения, но проезжая часть будет временно сужена. Хоолдекоду теэ теперь открыта для движения. Временные правила организации дорожного движения действуют до 16 сентября.
„Реконструкция затронет два важных перекрестка и несколько въездов. Для того чтобы работы как можно меньше мешали повседневной жизни людей, они будут вестись поэтапно. Мы подошли к следующему этапу, в связи с чем необходимо снова внести некоторые изменения в организацию дорожного движения. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим соблюдать временные изменения в дорожном движении на время реконструкции“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Работы пройдут в несколько этапов. В ходе реконструкции будет обновлен участок Уссимяэ теэ протяженностью 380 метров от перекрестка с Нарвским шоссе и участок Прийсле теэ протяженностью 130 м рядом с перекрестком с улицей Уссимяэ. С обеих сторон Прийсле теэ будут построены тротуары шириной 2,5–3,5 м. Начиная с перекрестка с Нарвским шоссе вдоль Уссимяэ теэ появится пешеходно-велосипедная дорожка шириной 4 м с карманами, в которых установят скамейки и урны. Для слабовидящих рядом с пешеходными переходами будут оборудованы полосы с рельефной плиткой.
На реконструируемом участке дороги будет установлено светодиодное освещение, рядом с пешеходными переходами – специальное освещение. Также будут обновлены и укреплены существующие, а при необходимости – построены новые техносети. В ходе работ по озеленению будут высажены 18 рябин и 41 рябинник.
Остановка „Рейдумяэ“, расположенная на Прийсле теэ в направлении города, после ремонта будет перенесена на новое место.
Заказчиком работ выступает Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектная документация составлена OÜ Keskkonnaprojekt, строительные работы проводят предприятия KV Infra OÜ и TAVT OÜ. Согласно договору, стоимость работ составит 1,1 миллиона евро, а завершиться они должны в ноябре 2022.