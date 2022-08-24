Внимание, Ласнамяэ! С 25 августа опять изменится организация движения на Уссимяэ теэ

„Реконструкция затронет два важных перекрестка и несколько въездов. Для того чтобы работы как можно меньше мешали повседневной жизни людей, они будут вестись поэтапно. Мы подошли к следующему этапу, в связи с чем необходимо снова внести некоторые изменения в организацию дорожного движения. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим соблюдать временные изменения в дорожном движении на время реконструкции“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Работы пройдут в несколько этапов. В ходе реконструкции будет обновлен участок Уссимяэ теэ протяженностью 380 метров от перекрестка с Нарвским шоссе и участок Прийсле теэ протяженностью 130 м рядом с перекрестком с улицей Уссимяэ. С обеих сторон Прийсле теэ будут построены тротуары шириной 2,5–3,5 м. Начиная с перекрестка с Нарвским шоссе вдоль Уссимяэ теэ появится пешеходно-велосипедная дорожка шириной 4 м с карманами, в которых установят скамейки и урны. Для слабовидящих рядом с пешеходными переходами будут оборудованы полосы с рельефной плиткой.

На реконструируемом участке дороги будет установлено светодиодное освещение, рядом с пешеходными переходами – специальное освещение. Также будут обновлены и укреплены существующие, а при необходимости – построены новые техносети. В ходе работ по озеленению будут высажены 18 рябин и 41 рябинник.

Остановка „Рейдумяэ“, расположенная на Прийсле теэ в направлении города, после ремонта будет перенесена на новое место.

Заказчиком работ выступает Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектная документация составлена OÜ Keskkonnaprojekt, строительные работы проводят предприятия KV Infra OÜ и TAVT OÜ. Согласно договору, стоимость работ составит 1,1 миллиона евро, а завершиться они должны в ноябре 2022.