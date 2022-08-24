МНЕНИЕ | Новая или старая аудитория. Для кого будут работать российские СМИ-эмигранты

Это интервью вызвало неоднозначную реакцию в латвийском обществе. Театральный режиссер Алвис Херманис написал, что его смутили „их тон и интонация — как будто к нам пришел аудитор, перед которым мы должны сейчас отчитываться и оправдываться“. В итоге Херманис призвал латвийские органы безопасности отменить все разрешения на работу журналистов в Латвии и на право оставаться в стране: „И чем раньше, тем лучше“.

Мнения разделились. Часть латвийских блогеров поддержала Херманиса, другие назвали его слова „доносом“. Уже 11 августа сам мэр Стакис вступился за эмигрантский телеканал: „Я думаю, что те, кто сейчас нападает на телеканал „Дождь“ или госпожу Котрикадзе, нечестны. Если кто и мог обидеться на это интервью, то это я. Но, когда иду говорить на телестудию или на радио, я не жду, что меня будут гладить по голове. Я ожидаю вопросы, важные для аудитории. Интервью было корректным, у нас была возможность обсуждать острые вопросы“.