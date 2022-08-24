МНЕНИЕ | Новая или старая аудитория. Для кого будут работать российские СМИ-эмигранты
Две недели назад разгорелся скандал вокруг телеканала „Дождь“, открывшего после реинкарнации вещание в (из) Латвии. Не буду уходить в излишние детали и напомню суть пунктирной линией: 8 августа вышло интервью Екатерины Котрикадзе с мэром Риги Мартиньшем Стакисом, где главной темой их разговора, довольно жесткого и эмоционального, стал снос советских памятников.
Это интервью вызвало неоднозначную реакцию в латвийском обществе. Театральный режиссер Алвис Херманис написал, что его смутили „их тон и интонация — как будто к нам пришел аудитор, перед которым мы должны сейчас отчитываться и оправдываться“. В итоге Херманис призвал латвийские органы безопасности отменить все разрешения на работу журналистов в Латвии и на право оставаться в стране: „И чем раньше, тем лучше“.