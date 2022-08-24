Мнение
24.08.2022, 14:01

МНЕНИЕ | Новая или старая аудитория. Для кого будут работать российские СМИ-эмигранты

 
Илья Клишин
медиаэксперт
Логотип телеканала "Дождь"
Логотип телеканала "Дождь"
ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA | Reuters/Scanpix

Две недели назад разгорелся скандал вокруг телеканала „Дождь“, открывшего после реинкарнации вещание в (из) Латвии. Не буду уходить в излишние детали и напомню суть пунктирной линией: 8 августа вышло интервью Екатерины Котрикадзе с мэром Риги Мартиньшем Стакисом, где главной темой их разговора, довольно жесткого и эмоционального, стал снос советских памятников.

Это интервью вызвало неоднозначную реакцию в латвийском обществе. Театральный режиссер Алвис Херманис написал, что его смутили „их тон и интонация — как будто к нам пришел аудитор, перед которым мы должны сейчас отчитываться и оправдываться“. В итоге Херманис призвал латвийские органы безопасности отменить все разрешения на работу журналистов в Латвии и на право оставаться в стране: „И чем раньше, тем лучше“.

Мнения разделились. Часть латвийских блогеров поддержала Херманиса, другие назвали его слова „доносом“. Уже 11 августа сам мэр Стакис вступился за эмигрантский телеканал: „Я думаю, что те, кто сейчас нападает на телеканал „Дождь“ или госпожу Котрикадзе, нечестны. Если кто и мог обидеться на это интервью, то это я. Но, когда иду говорить на телестудию или на радио, я не жду, что меня будут гладить по голове. Я ожидаю вопросы, важные для аудитории. Интервью было корректным, у нас была возможность обсуждать острые вопросы“.

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