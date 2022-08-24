Против Гретцки подали иск на миллионы за ложь о похудении от жвачки

Создатель жевательной резинки для контроля веса OMG Gum Стивен Спаркс подал иск против легенды хоккея Уэйна Гретцки, которого обвинил в причиненном ущербе на $10 млн, сообщает TMZ со ссылкой на материалы суда.



Согласно заявлению Спаркса, он нанял жену Гретцки Джанет быть представителем бренда. Впоследствии Уэйн Гретцки заявил, что потерял почти 16 кг за два месяца благодаря жвачке, однако это оказалось неправдой, пишет rbk.ru.



По мнению истца, Гретцки соврал, чтобы повысить стоимость акций компании, которые он тайно приобрел. Сам Спаркс вложил в предприятие все свои средства, а когда Гретцки признал, что солгал, стал банкротом.