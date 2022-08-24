Против Гретцки подали иск на миллионы за ложь о похудении от жвачки
По мнению истца, Гретцки своей ложью разорил его фирму. Хоккеист сказал, что похудел почти на 16 кг благодаря жвачке, чтобы повысить стоимость акций компании, которые сам же тайно и купил. В итоге они рухнули в цене, когда выяснилась правда.
Создатель жевательной резинки для контроля веса OMG Gum Стивен Спаркс подал иск против легенды хоккея Уэйна Гретцки, которого обвинил в причиненном ущербе на $10 млн, сообщает TMZ со ссылкой на материалы суда.
Согласно заявлению Спаркса, он нанял жену Гретцки Джанет быть представителем бренда. Впоследствии Уэйн Гретцки заявил, что потерял почти 16 кг за два месяца благодаря жвачке, однако это оказалось неправдой, пишет rbk.ru.
По мнению истца, Гретцки соврал, чтобы повысить стоимость акций компании, которые он тайно приобрел. Сам Спаркс вложил в предприятие все свои средства, а когда Гретцки признал, что солгал, стал банкротом.
Гретцки 61 год, в НХЛ он выступал за „Эдмонтон Ойлерз“, „Лос-Анджелес Кингз“, „Сент-Луис Блюз“ и „Нью-Йорк Рейнджерс“, на его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Канадский форвард является лучшим снайпером и бомбардиром в истории НХЛ: в 1487 матчах он набрал 2857 очков (894 шайб и 1963 передачи).
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