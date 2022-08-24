МНЕНИЕ | „Побольше репрессий в Балтии“: Путин подражает сталинскому террору

Владимир Путин многое позаимствовал у диктаторского режима Иосифа Сталина времен Второй Мировой войны. В 1939 году Сталин с Гитлером решили разделить и завоевать Польшу, а сейчас армия Путина вторглась в Украину и пытается завоевать украинские земли. Можно провести параллели с оккупацией советской армией стран Балтии в 1940 году под предлогом устранения угрозы от нацистской Германии: Сталин захватил три независимые страны и подвергнул их жителей жесточайшим репрессиям. В наши дни Путин де-факто хочет оккупировать Украину под предлогом защиты от агрессии Запада, якобы направленной против России, и не оставил планов вернуть под исключительный российской контроль Литву, Латвию и Эстонию.