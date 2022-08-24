Мнение
24.08.2022, 09:00

МНЕНИЕ | „Побольше репрессий в Балтии“: Путин подражает сталинскому террору

 
Евген Цыбуленко
Профессор права
UKRAINE RUSSIA CONFLICT
UKRAINE RUSSIA CONFLICT
ФОТО: ROMAN PILIPEY | Scanpix/EPA

Для Украины 24 августа - радостная и скорбная дата. В этот день Украина празднует 31-ю годовщину своей независимости и одновременно отмечает ровно полгода, как российско-украинская война 2014 года перешла в полномасштабную фазу. В этот день важно провести некоторые исторические параллели, пишет в своей колонке для RusDelfi профессор права Евген Цыбуленко.

Владимир Путин многое позаимствовал у диктаторского режима Иосифа Сталина времен Второй Мировой войны. В 1939 году Сталин с Гитлером решили разделить и завоевать Польшу, а сейчас армия Путина вторглась в Украину и пытается завоевать украинские земли. Можно провести параллели с оккупацией советской армией стран Балтии в 1940 году под предлогом устранения угрозы от нацистской Германии: Сталин захватил три независимые страны и подвергнул их жителей жесточайшим репрессиям. В наши дни Путин де-факто хочет оккупировать Украину под предлогом защиты от агрессии Запада, якобы направленной против России, и не оставил планов вернуть под исключительный российской контроль Литву, Латвию и Эстонию.

Анализируя рассекреченные архивы СССР 1919-1953 годов, я наткнулся на довольно интересный документ 1940 года, на котором поставил резолюцию лично Иосиф Сталин:

RusDelfi
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