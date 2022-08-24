МНЕНИЕ | „Побольше репрессий в Балтии“: Путин подражает сталинскому террору
Для Украины 24 августа - радостная и скорбная дата. В этот день Украина празднует 31-ю годовщину своей независимости и одновременно отмечает ровно полгода, как российско-украинская война 2014 года перешла в полномасштабную фазу. В этот день важно провести некоторые исторические параллели, пишет в своей колонке для RusDelfi профессор права Евген Цыбуленко.
Владимир Путин многое позаимствовал у диктаторского режима Иосифа Сталина времен Второй Мировой войны. В 1939 году Сталин с Гитлером решили разделить и завоевать Польшу, а сейчас армия Путина вторглась в Украину и пытается завоевать украинские земли. Можно провести параллели с оккупацией советской армией стран Балтии в 1940 году под предлогом устранения угрозы от нацистской Германии: Сталин захватил три независимые страны и подвергнул их жителей жесточайшим репрессиям. В наши дни Путин де-факто хочет оккупировать Украину под предлогом защиты от агрессии Запада, якобы направленной против России, и не оставил планов вернуть под исключительный российской контроль Литву, Латвию и Эстонию.