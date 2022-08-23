Эстонские медики: людям старше 60 лет и группам риска следует как можно скорее вакцинироваться бустерной дозой(4)
Статистика заболеваемости COVID-19 показывает, что растет как количество зараженных людей, так и количество госпитализированных, и поэтому крайне важно, чтобы люди, принадлежащие к группам риска, как можно скорее начали вакцинацию от вируса и серьезно относились к другим мерам для предотвращения заражения.
По словам семейного врача и доцента семейной медицины Тартуского Университета Марье Оона, люди, принадлежащие к группе риска, могут сделать это прямо сейчас. Согласно оценке экспертной комиссии в группу риска входят все люди старше 60 лет и люди старше 12 лет, которые имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания инфекцией COVID-19 из-за какого-либо хронического заболевания. „Если человек готов и может сделать себе прививку, у него есть предрасположенность к серьезному течению заболевания, а с момента инъекции предыдущей дозой вакцины прошло более полугода, он может сделать прививку четвертой дозой прямо сейчас“, — сказала Оона. Она добавила, что в группы риска также входят люди, у которых есть вероятность чаще вступать в контакт с больными – например, медицинские работники и персонал домов престарелых.
По словам профессора семейной медицины Тартуского Университета и главы Института общественного здравоохранения Рут Калда, в настоящее время мы не можем в отношении доминирующего штамма делать такие же точные прогнозы, как раньше. „В случае со штаммом Омикрон и распространенным в настоящее время штаммом BA.5 мы не можем точно предсказать, как будет протекать распространение заболевания, но исходя из прошлого ясно, что пиковые периоды распространения заболевания приходятся на осень, зиму и раннюю весну. Поэтому желательно, чтобы даже те люди, которые не относятся к группам риска, но желают вакцинироваться четвертой дозой, не откладывали и запланировали прививку самое позднее на сентябрь“, — сказала Калда, добавив, что вакцинация четвертой дозой также эффективна для тех, кто не относятся непосредственно к группам риска. „Эта разница не так очевидна, как когда речь идет о предотвращении серьезных заболеваний людей из группы риска, но если человек хочет повысить свой иммунитет против опасного вируса, то для него созданы все возможности для вакцинации к началу осени“, — сказала Калда.
По словам Оона, цели людей в отношении вакцинации могут совершенно отличаться от тех, к которым стремятся, например, научный совет и экспертная комиссия по иммунопрофилактике. „Тяжелое форма заболевания может означать для одного человека такую ситуацию, когда он нуждается в стационарном лечении – например, в виде оксигенотерапии или искусственной вентиляции легких. Но человек может определять для себя тяжелую форму заболевания как болезнь с более легкими симптомами — высокой температурой, мучительным кашлем или длительной усталостью после болезни, что существенно влияет на качество жизни человека“, — констатировала Оона.
Согласно современным данным, заболевания вирусом COVID-19 имеет множество различных форм проявления, список которых с течением времени и накоплением опыта значительно изменился. „Вначале мы видели много нарушений функций, связанных с обонянием и вкусом, на данный момент частота их проявлений уменьшились. В настоящее время люди в основном страдают от слабости, учащенного сердцебиения и проблем с дыханием, и, если мы посмотрим на результаты различных исследований, можно увидеть, что перенесение заболевания также может вызвать ряд других патологических состояний. Здесь речь идет, например, о тромбах, диабете и различных когнитивных расстройствах, вероятность возникновения которых повышается после перенесённого заболевания вирусом COVID-19“, — сказала Оона. В своей практике она встречает много людей, которые приняли решение не прививаться и перенести заболевание вирусом. „На мой взгляд, это не разумно, потому что человек в ходе заболевания вирусом может в итоге получить долговременный вред своему здоровью. Поэтому вакцина во много раз безопаснее, чем перенесение заболевания вирусом COVID-19 или, например, долговременная форма заболевания, а также сопутствующие ей недуги“, - добавила она.
„Волшебное“ средство еще не найдено
Семейные врачи еще не могут дать объективный ответ на вопрос, можно ли в ближайшее время приравнять коронавирус к гриппу. Как известно, на сегодняшний момент продолжительность периода циркуляции вируса COVID-19 в мире относительно короткая, и вполне вероятно, что в ближайшие месяцы вирус не сможет достичь некой финальной фазы в своей эволюции, когда вирус уже не сможет развиваться дальше. „Поэтому проблема заключается и в новизне болезни, а также в том, что вирус развивается с каждым новым штаммом, и поэтому преждевременно говорить, что мы можем забыть о нем в ближайшие месяцы. Вместо этого большую роль в облегчении ситуации сейчас играет то, что мы учимся жить с вирусом, максимально защищая себя. Вот тут-то и приходят на помощь всем известные рекомендации - продолжение вакцинации, соблюдение правил личной гигиены, ношение маски и самоизоляция в случае болезни“, — пояснила Оона.
„К сожалению, пока еще нет „волшебного“ средства обуздания эпидемии или особенных новых стратегий. Снова вступают в силу уже знакомые базовые рекомендации по ношению масок, личной гигиене и мытью рук. Наряду с вакцинацией нельзя забывать и об этих методах профилактики“, — сказала Калда. Таким образом сам человек продолжает играть важнейшую роль в борьбе с эпидемией и может многое сделать для предотвращения заболевания, наблюдая за эпидемиологической обстановкой и действуя согласно указаниям, данным обществу. „И главным методом профилактики остается все-таки вакцинация, потому что у нас в обществе действительно очень много уязвимых людей, для которых продолжает существовать риск заболеть и умереть в результате этого заболевания“, — добавила она.
Основываясь на недавних прогнозах, Эстонская экспертная комиссия по иммунопрофилактике дала рекомендации относительно второй бустерной дозы вакцины против COVID-19, которой должны быть вакцинированы все люди, принадлежащие к группам риска. В группу риска входят все люди старше 60 лет и люди старше 12 лет, которые имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания инфекцией COVID-19 из-за наличия какого-либо хронического заболевания. Люди могут вакцинироваться второй бустерной дозой через шесть месяцев после проведения последней дозы или после перенесения заболевания COVID-19. По словам медицинских специалистов, на больничную койку попадают все та же категория населения - группы риска и пожилые люди. Последние месяцы также показали, что, помимо непривитых людей, в больницу попадают и привитые пожилые люди, с момента последней прививки которых прошло более полугода.