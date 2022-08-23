Эстонские медики: людям старше 60 лет и группам риска следует как можно скорее вакцинироваться бустерной дозой

По словам семейного врача и доцента семейной медицины Тартуского Университета Марье Оона, люди, принадлежащие к группе риска, могут сделать это прямо сейчас. Согласно оценке экспертной комиссии в группу риска входят все люди старше 60 лет и люди старше 12 лет, которые имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания инфекцией COVID-19 из-за какого-либо хронического заболевания. „Если человек готов и может сделать себе прививку, у него есть предрасположенность к серьезному течению заболевания, а с момента инъекции предыдущей дозой вакцины прошло более полугода, он может сделать прививку четвертой дозой прямо сейчас“, — сказала Оона. Она добавила, что в группы риска также входят люди, у которых есть вероятность чаще вступать в контакт с больными – например, медицинские работники и персонал домов престарелых.

По словам профессора семейной медицины Тартуского Университета и главы Института общественного здравоохранения Рут Калда, в настоящее время мы не можем в отношении доминирующего штамма делать такие же точные прогнозы, как раньше. „В случае со штаммом Омикрон и распространенным в настоящее время штаммом BA.5 мы не можем точно предсказать, как будет протекать распространение заболевания, но исходя из прошлого ясно, что пиковые периоды распространения заболевания приходятся на осень, зиму и раннюю весну. Поэтому желательно, чтобы даже те люди, которые не относятся к группам риска, но желают вакцинироваться четвертой дозой, не откладывали и запланировали прививку самое позднее на сентябрь“, — сказала Калда, добавив, что вакцинация четвертой дозой также эффективна для тех, кто не относятся непосредственно к группам риска. „Эта разница не так очевидна, как когда речь идет о предотвращении серьезных заболеваний людей из группы риска, но если человек хочет повысить свой иммунитет против опасного вируса, то для него созданы все возможности для вакцинации к началу осени“, — сказала Калда.