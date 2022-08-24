24.08.2022, 10:36
Юрист Фейгин в интервью Delfi вспомнил про обмен эстонского офицера на российского шпиона(2)
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Юрист Марк Фейгин с началом войны в Украине переквалифицировался в YouTube-блогера. Каждый ролик его канала Feygin Live просматривается более миллиона раз, а в качестве виртуальных гостей там появляются главные ньюсмейкеры военного времени. Однако в разговоре с издателем Ekspress Meedia Хансом Х. Луйком отвечать на вопросы пришлось самому Фейгину.
ХХЛ: Давайте начнём с Вашей связи с Эстонией. В далёком 2014 году Вы были согласны представлять нашего офицера спецслужб Эстона Кохвера (он был осужден в России за шпионаж, но затем обменян, эстонская сторона утверждала, что он был похищен с приграничной территории Эстонии, российская — что действовал на территории России — прим. RusDelfi).