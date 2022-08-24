Юрист Фейгин в интервью Delfi вспомнил про обмен эстонского офицера на российского шпиона

ХХЛ: Давайте начнём с Вашей связи с Эстонией. В далёком 2014 году Вы были согласны представлять нашего офицера спецслужб Эстона Кохвера (он был осужден в России за шпионаж, но затем обменян, эстонская сторона утверждала, что он был похищен с приграничной территории Эстонии, российская — что действовал на территории России — прим. RusDelfi).