В Ласнамяэ вновь пройдет велозаезд. Приглашаются все таллиннцы на безмоторных средствах передвижения

Участники собираются в 11:45 перед Velomarket (Тяхесаю теэ, 31). Старт будет дан в 12 часов.

„Первый велозаезд в сотрудничестве с Velomarket OÜ состоялся этой весной и оказался довольно популярным. В связи с этим мы решили продолжить проводить такого рода мероприятия. Длина дистанции позволяет принять участие всем желающим“, – сказала старейшина района Ласнамя Юлианна Юрченко.

Маршрут следующий: Velomarket – Тондираба – Меэлику – Певческое поле – Пирита теэ – „Русалка“ – Кадриорг – мост Ильвесе (Siug) – Паэ – променад Паэ – Пунанэ – Варраку – Velomarket.

„Езда на велосипеде экологична и полезна для здоровья! В Velomarket мы стремимся всячески поощрять этот способ передвижения и хотим показать этим мероприятием, что в Ласнамяэ также можно ежедневно и с комфортом кататься на велосипеде как в одиночку, так и всей семьей. Приглашаем всех таллиннцев на нашу большую совместную прогулку, чтобы вместе повысить популярность велосипедного движения“, – добавил руководитель отдела маркетинга Velomarket OÜ Симо-Отть Паппэ

Заезд продлится ориентировочно 1,5–2 часа. Управа приглашает всех, у кого есть велосипед, самокат, электросамокат и прочие безмоторные средства передвижения. Заезд проведут работники магазина Velomarket, они же сообщат всю необходимую информацию о маршруте.