МНЕНИЕ | Алексей Плуцер-Сарно: как Бэнкси, Березовский и Саакашвили помогли мне сбежать из России

Первый раз я стал беженцем в 1982 году и виной тому лауреат нобелевский премиии Александр Солженицын. Лично Александр Исаевич в моих злоключениях, конечно, не участвовал, но в 1980-ом умерла моя бабушка, а в ее библиотеке я обнаружил первое издание повести „Один день из жизни Ивана Денисовича“, совершенно легально отпечатанное в „Новом мире“. Я ее прочитал и наивно поделился с друзьями. Очутившись незамедлительно под колпаком у доблестного КГБ, я выбрал проверенный в СССР путь уйти от тюрьмы - сбежал в военкомат и имел удовольствие послужить в отдельном спецбатальоне Северного флота. Так поступали многие „провинившиеся“, которым угрожали советские репрессии: армейских „срочников“ КГБ не трогало. Служил я матросом на берегу - в поселке с феерическим названием Грязная губа. А уже дембельнувшись, взялся за старое – „Архипелаг ГУЛаг“ Солженицына распространял. На меня опять настучали, и тогда я сбежал из России. Была такая внутренняя эмиграция в Совке - в Прибалтику шла волна беженцев из Москвы, Питера и многих других душных и тоскливых мест. Так что во второй раз я сбежал в в Тарту, где и прожил с 1984 по 1992-ой, там и универ окончил, женился, сына родил. Здесь все было лайтово, местное КГБ меня не трогало.