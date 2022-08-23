Говорил ли Александр Дугин, что „украинцев надо убивать, убивать и убивать“?

Фразу „Украинцев нужно убивать, убивать и убивать“ вспомнили многие блогеры и СМИ. Она есть в статье издания „Холод», которое, в свою очередь, ссылается на публикацию радио „Свобода“ от 2015 года. Цитату приводили украинские СМИ, например сайт „Обозреватель», а также молдавское телевидение и белорусский сайт „Хартия 97». Эти слова цитировали пользователи „ВКонтакте», LiveJournal и анонимные Telegram-каналы (например, „Можем объяснить» со 149 000 подписчиков).

Фраза со словами „убивать, убивать и убивать“ появилась в мае 2014 года во время включения Александра Дугина в стриме онлайн-телеканала Anna News. Полностью эфир не сохранился, но на YouTube остался фрагмент эмоционального выступления Дугина. Полностью цитата звучит так: „Но то, что мы видим 2 мая, это уже выходит за все пределы. И я думаю — убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю“.

Слов „украинцев нужно убивать“ Дугин не произносил, но разговор действительно шёл об Украине и украинцах. Дугин комментировал события 2 мая 2014 года в Одессе, когда произошли столкновения между сторонниками украинской государственности и пророссийскими активистами. Конфликт привёл к пожару в одесском Доме профсоюзов, в котором погибли 42 человека.

В своём выступлении Дугин обличал представителей украинской власти и участников одесских событий: „Я хочу, чтобы эта кровь была очищена кровью мрази, киевской хунты, и я на самом деле не могу носить в себе эту украинскую кровь, пока я не увижу казнённых ублюдков, творивших беззаконие 2 мая“. Кроме того, он обвинил сторонников новой власти и в других притеснениях: по его словам, в Закарпатье „русинов уже оккупировали такие же молодцы“. Также, говорил Дугин, „то же самое уже нависло над венграми в Подкарпатской Руси, над русскими, над всеми“.