Говорил ли Александр Дугин, что „украинцев надо убивать, убивать и убивать“?
После гибели дочери философа и политолога Александра Дугина многие припомнили ему фразу „Украинцев нужно убивать, убивать и убивать“. Мы решили выяснить, говорил ли такие слова Дугин.
Фразу „Украинцев нужно убивать, убивать и убивать“ вспомнили многие блогеры и СМИ. Она есть в статье издания „Холод», которое, в свою очередь, ссылается на публикацию радио „Свобода“ от 2015 года. Цитату приводили украинские СМИ, например сайт „Обозреватель», а также молдавское телевидение и белорусский сайт „Хартия 97». Эти слова цитировали пользователи „ВКонтакте», LiveJournal и анонимные Telegram-каналы (например, „Можем объяснить» со 149 000 подписчиков).
Фраза со словами „убивать, убивать и убивать“ появилась в мае 2014 года во время включения Александра Дугина в стриме онлайн-телеканала Anna News. Полностью эфир не сохранился, но на YouTube остался фрагмент эмоционального выступления Дугина. Полностью цитата звучит так: „Но то, что мы видим 2 мая, это уже выходит за все пределы. И я думаю — убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю“.
Слов „украинцев нужно убивать“ Дугин не произносил, но разговор действительно шёл об Украине и украинцах. Дугин комментировал события 2 мая 2014 года в Одессе, когда произошли столкновения между сторонниками украинской государственности и пророссийскими активистами. Конфликт привёл к пожару в одесском Доме профсоюзов, в котором погибли 42 человека.
В своём выступлении Дугин обличал представителей украинской власти и участников одесских событий: „Я хочу, чтобы эта кровь была очищена кровью мрази, киевской хунты, и я на самом деле не могу носить в себе эту украинскую кровь, пока я не увижу казнённых ублюдков, творивших беззаконие 2 мая“. Кроме того, он обвинил сторонников новой власти и в других притеснениях: по его словам, в Закарпатье „русинов уже оккупировали такие же молодцы“. Также, говорил Дугин, „то же самое уже нависло над венграми в Подкарпатской Руси, над русскими, над всеми“.
Дугин в итоге приходит к выводу: „Никакого права эти люди контролировать даже Западную Украину не имеют“, „пока в Киеве гниды… русский человек, человек, который родом из Киевской Руси… спокойно существовать не может“, „либо действительно надо стереть с лица земли и заново построить, либо на самом деле люди должны прийти в себя“. А в конце произносит ту саму фразу с троекратным повтором слова „убивать“.
Сказать однозначно, что Дугин призывал к убийству украинцев как этноса, нации или народа, нельзя. Он несколько раз оговаривался: „Я сам украинец“, „нормальные люди должны править этим прекрасным, на самом деле, некогда прекрасным украинским народом“. А также утверждал, что Саня Билый (одна из знаковых фигур националистического движения „Правый сектор“) издевался и над украинцами.
Впрочем, в 2014 году его слова многие интерпретировали именно как призыв к расправе над украинцами как таковыми. После выступления Дугина на сайте change.org была создана петиция, адресованная ректору МГУ Виктору Садовничему и декану факультета социологии Владимиру Добренькову. Её авторы привели в качестве аргумента заявление философа Сергея Дацюка: „Профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Гельевич Дугин, описывая якобы зверства украинцев, призвал их убивать. Буквально на 18-й минуте интервью он заявил, имея в виду украинцев, следующее: „Убивать, убивать, убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю“». Петиция набрала более 10 000 голосов, Дугин в итоге был уволен из МГУ, как и декан факультета социологии Добреньков.
В итоге совершенно точно можно сказать, что фраза Дугина часто цитируется ошибочно, слово „украинцы“ к ней добавляется неправомерно. Но также неоспоримо и то, что Дугин говорил „убивать, убивать и убивать“ и что его призыв был обращён против украинцев — если не всех, то многих — или как минимум касался людей, имевших отношение к органам власти Украины.
Итог: Полуправда