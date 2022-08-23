МНЕНИЕ | Три кита реформы образования(5)
„Мы много слышали красивых слов о переходе на эстонский язык обучения, но до сих ни разу не услышали, каким образом будет ликвидирован дефицит учителей, которые неумолимо стареют и быстро перегорают“, пишет в колонке для RusDelfi Денис Преснецов, директор Ляэнемереской гимназии.
Любой человек, который поднимает тему перехода на эстонский язык обучения, обязательно должен вставить фразу о том, что никто не против этой цели и всячески ее поддерживает, потому что некоторым политикам очень выгодно спекулировать данным вопросом, чтобы продолжать поддерживать миф о ленивых русских детях и настырных учителях, которые не хотят учить государственный язык. Отбросим в сторону эту злонамеренную ложь, поскольку тут даже нет повода для дискуссии. А вот что действительно может и должно стать поводом для размышлений, так это пути достижения упомянутой важной цели.