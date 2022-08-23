МНЕНИЕ | Три кита реформы образования

Любой человек, который поднимает тему перехода на эстонский язык обучения, обязательно должен вставить фразу о том, что никто не против этой цели и всячески ее поддерживает, потому что некоторым политикам очень выгодно спекулировать данным вопросом, чтобы продолжать поддерживать миф о ленивых русских детях и настырных учителях, которые не хотят учить государственный язык. Отбросим в сторону эту злонамеренную ложь, поскольку тут даже нет повода для дискуссии. А вот что действительно может и должно стать поводом для размышлений, так это пути достижения упомянутой важной цели.

Тут я бы отметил несколько основных проблем, первая из которых - нехватка компетентных учителей, о которой уже говорят все. Ведь только в этом году не хватает порядка 1000 специалистов. Сегодня школы с эстонским и русским языком обучения буквально стонут от того, что не могут составить расписание из-за нехватки педагогов. Но в погоне за „хорошими“ показателями эти стоны игнорируются в надежде, что авось все рассосется. И хотя слово „авось“ на эстонский язык перевести трудно, метод „авось“ охватил многих чиновников сферы образования независимо от их национальной принадлежности. Они стремятся принять пафосное решение, а там великий „авось“ все разрулит.