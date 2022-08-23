Политика отменяет культуру, чтобы управлять людьми, как животными. Филипп Лось - новый гость проекта „Анна слушает“
В гости к Анне Сапроненко-Мёльдер пришел художественный руководитель Русского театра Филипп Лось.
Смотрите в интервью:
00.35 - не боится ли Филипп Лось, что его - как гражданина России - вышлют из Эстонии?
01.33 - задевают ли русского режиссера угрозы эстонских политиков? (спойлер: это глупо и ведет к эсказации вражды)
03.00 - что может остановить Путина?
04.18 - Бог покарает Путина?
06.17 - должен ли каждый гражданин РФ высказаться публично о войне?
08.25 - готовы ли россияне взять в руки вилы и свергнуть Путина?
10.28 - как Россия превращается в страну чудовищной тирании.
12.10 - нет ли угрозы закрытия Русского театра?
13.52 - культура (в отличие от спорта) не может быть винтиком в машине политики.
15.44 - можно ли идти в Большой театр, когда в Николаеве идут бои?
19.05 - два молодых эстонских актера в Русском театре. Что они дадут?
19.34 - как придать обаяние украинской культуры декорациям Русского театра?
21.08 - эстонцы перестали петь русские песни?
22.33 - в России идет выхолащивание гуманизма из культуры.
24.21 - по какому принципу люди изгоняются из культуры?
26.53 - Кирилл Серебренников будет героем в России и в Европе. А Чулпан Хаматова?