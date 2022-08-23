Политика отменяет культуру, чтобы управлять людьми, как животными. Филипп Лось - новый гость проекта „Анна слушает“

Смотрите в интервью:

00.35 - не боится ли Филипп Лось, что его - как гражданина России - вышлют из Эстонии?

01.33 - задевают ли русского режиссера угрозы эстонских политиков? (спойлер: это глупо и ведет к эсказации вражды)

03.00 - что может остановить Путина?

04.18 - Бог покарает Путина?

06.17 - должен ли каждый гражданин РФ высказаться публично о войне?

08.25 - готовы ли россияне взять в руки вилы и свергнуть Путина?

10.28 - как Россия превращается в страну чудовищной тирании.

12.10 - нет ли угрозы закрытия Русского театра?

13.52 - культура (в отличие от спорта) не может быть винтиком в машине политики.

15.44 - можно ли идти в Большой театр, когда в Николаеве идут бои?

19.05 - два молодых эстонских актера в Русском театре. Что они дадут?

19.34 - как придать обаяние украинской культуры декорациям Русского театра?

21.08 - эстонцы перестали петь русские песни?

22.33 - в России идет выхолащивание гуманизма из культуры.

24.21 - по какому принципу люди изгоняются из культуры?

26.53 - Кирилл Серебренников будет героем в России и в Европе. А Чулпан Хаматова?