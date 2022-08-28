Прогноз экспертов: будущее туманно, готовьтесь к тому, что осень будет тяжелой

По словам экспертов, ситуация в экономике пока что неплохая. Но никто не знает, что случится в будущем, так как уже появляются первые тревожные сигналы - например, вызывает опасения состояние экономики Германии.

Чтобы оценить экономический прогноз на осень, имеет смысл начать с мнения самих участников экономического процесса - предпринимателей и потребителей. Настроения последних предприниматели изучают посредством ежемесячных опросов, и неудивительно, что экономическая уверенность как потребителей, так и представителей бизнеса в последние месяцы ослабла. Хуже всего дела обстоят с потребительским доверием, которое упало ниже даже дорецессионного уровня и сейчас напоминает уровень начала 1990-х годов.