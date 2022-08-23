Politico: США могут передавать Украине часть вооружений тайно

„В Вашингтоне ходят слухи, что США предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала [американская] администрация“, — говорится в материале. Газета приводит пример представителя Пентагона высокого ранга, который на прошлой неделе признал на брифинге, что США уже в течение какого-то времени передавали Украине противорадиолокационные ракеты HARM, не афишируя этого.

„Когда мы впервые объявили о поставке ракет HARM, мы охарактеризовали это оружие без конкретики. Мы описали это как то, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности“, — сказал чиновник.

Кроме того, источники Politico заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. Они тоже отдельно не фигурировали в официальном заявлении Пентагона с перечнем оружия, поставляемого Украине в рамках нового транша.

Журналистам также удалось ознакомиться с официальным уведомлением, переданным администрацией США Конгрессу в связи с выделением Киеву очередного пакета помощи. В этом документе отмечается, что поставляемое Вашингтоном Украине „не ограничено“ тем, что перечислено в прилагающемся перечне, утверждают авторы публикации.

При этом издание подчеркнуло, что официальных подтверждений тайных поставок оружия Вашингтоном Киеву нет.

Министерство обороны США 19 августа объявило о дополнительных поставках вооружений Украине на сумму в 775 млн долларов. В пакет помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, одну тысячу единиц переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 15 беспилотников Scan Eagle, ракеты Harm для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, 40 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, джипы Humvee.

С учетом этого пакета помощи администрация США с августа 2021 года выделила Украине 19 траншей военной помощи на сумму более 10 миллиардов долларов, сообщал CNN.