Спектр
23.08.2022, 10:45

Politico: США могут передавать Украине часть вооружений тайно

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ФОТО: GIUSEPPE CACACE | AFP

Американская газета Politico сообщила, что власти США, вероятно, отчитываются публично не обо всех вооружениях, которые передают Украине, пишет „Спектр“.

„В Вашингтоне ходят слухи, что США предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала [американская] администрация“, — говорится в материале. Газета приводит пример представителя Пентагона высокого ранга, который на прошлой неделе признал на брифинге, что США уже в течение какого-то времени передавали Украине противорадиолокационные ракеты HARM, не афишируя этого.

„Когда мы впервые объявили о поставке ракет HARM, мы охарактеризовали это оружие без конкретики. Мы описали это как то, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности“, — сказал чиновник.

Кроме того, источники Politico заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. Они тоже отдельно не фигурировали в официальном заявлении Пентагона с перечнем оружия, поставляемого Украине в рамках нового транша.

Журналистам также удалось ознакомиться с официальным уведомлением, переданным администрацией США Конгрессу в связи с выделением Киеву очередного пакета помощи. В этом документе отмечается, что поставляемое Вашингтоном Украине „не ограничено“ тем, что перечислено в прилагающемся перечне, утверждают авторы публикации.

При этом издание подчеркнуло, что официальных подтверждений тайных поставок оружия Вашингтоном Киеву нет.

Министерство обороны США 19 августа объявило о дополнительных поставках вооружений Украине на сумму в 775 млн долларов. В пакет помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, одну тысячу единиц переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 15 беспилотников Scan Eagle, ракеты Harm для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, 40 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, джипы Humvee.

С учетом этого пакета помощи администрация США с августа 2021 года выделила Украине 19 траншей военной помощи на сумму более 10 миллиардов долларов, сообщал CNN.

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