Что будет с ралли Эстонии? FIA сделал предложение, все зависит от страны

Чемпионат мира по ралли ждут нововведения. Четкий план состоит в том, чтобы сделать серию более глобальной и организовать больше гонок за пределами Европы. Это означает, что доля европейских ралли будет уменьшаться. В начале августа появилась новость о том, что на новый сезон только у шести европейских ралли есть контракт в кармане. Ралли Эстонии среди них не было.

Для эстонских любителей ралли ситуацию усугубило заявление промоутера серии WRC Саймона Ларкина, отвечающего за подготовку соревнований и календаря, о том, что Латвия и Кипр рассматриваются как новые участники, и это также означает, что Эстония будет исключена из календаря по крайней мере следующего года. По словам главного организатора ралли Эстония Урмо Аава, им поступило предложение на новый сезон.

„В предложении есть разные варианты: подписываем ли мы новый контракт на один год или даже до 2026 года. Мы столько вложили за три года, что отношения с промоутером FIA и серии WRC очень хорошие“, — сказал Аава. „Сейчас трудно сказать, по какому пути мы пойдем. Все зависит от наших возможностей. Мы должны решить, чего хочет эстонское государство“.

Под возможностями Аава в первую очередь имел в виду, насколько страна готова поддержать организацию Ралли Эстонии. Организовать такое зрелищное мероприятие только при поддержке частных спонсоров, наверное, невозможно. „Я нахожусь в постоянном контакте с людьми из Министерства культуры. Конечно, я с нетерпением жду возможности встретиться с министром. Мы также встречаемся с частными спонсорами и местными органами власти“, - перечислил он.

Aava ei soovinud täpsustada, kui suurt summat riigilt oodatakse, ent vihjas, et suurusjärk on sarnane eelmiste aastatega. Seni on toetussumma jäänud 2,5 miljoni euro kanti.

Аава не стал уточнять, сколько денег ожидается от государства, но намекнул, что сумма аналогична предыдущим годам. Пока что сумма поддержки составляет около 2,5 миллионов евро.