Рейнсалу: Эстония рассматривает заявления ФСБ по делу об убийстве Дугиной как провокацию РФ(12)
Министерство иностранных дел Эстонии рассматривает заявления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по раскрытию убийства Дарьи Дугиной как провокацию, пишет rus.err. По данным ФСБ, подозреваемая в убийстве Дугиной гражданка Украины после совершения преступления вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
В понедельник ФСБ сообщила, что раскрыла убийство Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина. По данным ФСБ, подозреваемая в убийстве гражданка Украины после совершения преступления вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. „Больше нам к этому нечего добавить“, - сказал Рейнсалу ERR.
29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа на юго-западе Московской области, ее машина взорвалась во время движения по Можайскому шоссе. Она вместе с отцом возвращалась с фестиваля „Традиция“, тот планировал ехать с ней, однако в итоге сел в другой автомобиль, указывал Telegram-канал „112“. Следственный комитет заявил, что преступление носило заказной характер, ведомство завело дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.
В Киеве отвергают причастность к убийству Дугиной.