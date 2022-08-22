Рейнсалу: Эстония рассматривает заявления ФСБ по делу об убийстве Дугиной как провокацию РФ

В понедельник ФСБ сообщила, что раскрыла убийство Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина. По данным ФСБ, подозреваемая в убийстве гражданка Украины после совершения преступления вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. „Больше нам к этому нечего добавить“, - сказал Рейнсалу ERR .

29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа на юго-западе Московской области, ее машина взорвалась во время движения по Можайскому шоссе. Она вместе с отцом возвращалась с фестиваля „Традиция“, тот планировал ехать с ней, однако в итоге сел в другой автомобиль, указывал Telegram-канал „112“. Следственный комитет заявил, что преступление носило заказной характер, ведомство завело дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.