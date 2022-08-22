Андрей Коробейник: государство могло бы предложить серопаспортникам „окно“ для перехода в эстонское гражданство

Если мы говорим про серые паспорта, то моя совершенно четкая точка зрения заключается в том, что государство могло бы предложить „окно“ для перехода в эстонское гражданство. Например, за год человек должен принять решение, хочет ли он получить эстонский паспорт без дополнительных условий, если он либо родился в Эстонии с серым паспортом, либо жил в Эстонии до восстановления независимости и, соответственно, у него серый паспорт. Мы говорим о 70 тысячах жителей. Часть из них по закону не смогла бы получить гражданство по натурализации из-за уголовного наказания, это, может быть, тысяч 15. Соответственно, остаётся 55. Если из них, например, половина возьмёт эстонское гражданство — скажем, 25-30 тысяч человек — то у остальных, которые откажутся от эстонского гражданства, таким образом уже не будет повода обвинять Эстонию в том, что она каким-то образом устраивают сегрегацию по цвету паспорта. Проблема отпадет сама собой.