Другие виды
22.08.2022, 11:34

Магучих посвятила золотую медаль ЧЕ украинскому народу

 
Ярослава Могучих
Ярослава Могучих
ФОТО: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/KJPeters | Scanpix

20-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала завоевание золота чемпионата Европы в прыжках в высоту, заявив, что посвящает медаль украинскому народу.

„Я хотела бы посвятить эту медаль украинскому народу. Это моя первая золотая медаль на крупном чемпионате. Я уехала из дома в марте, и с тех пор было трудно. Наши люди ждут хороших новостей, и им приятно видеть мою золотую медаль. Я хочу показать, что мы сильные люди, сильная нация и что мы можем бороться до конца. Мне нравится эта медаль. Я хочу поблагодарить украинскую команду и всех людей, которые меня поддерживали. Здесь, в Мюнхене, фантастическая атмосфера. Думаю, теперь я начну собирать больше золотых медалей. Я надеюсь вернуться домой в сентябре“, — приводит слова Магучих Athletics Weekly.

Чемпионат Европы. Прыжки в высоту. Женщины. Финал

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,95 метра.

2. Мария Вукович (Черногория) — 1,95 метра.

3. Ангелина Топич (Сербия) — 1,93 метра.

Источник - Чемпионат

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии