Магучих посвятила золотую медаль ЧЕ украинскому народу

„Я хотела бы посвятить эту медаль украинскому народу. Это моя первая золотая медаль на крупном чемпионате. Я уехала из дома в марте, и с тех пор было трудно. Наши люди ждут хороших новостей, и им приятно видеть мою золотую медаль. Я хочу показать, что мы сильные люди, сильная нация и что мы можем бороться до конца. Мне нравится эта медаль. Я хочу поблагодарить украинскую команду и всех людей, которые меня поддерживали. Здесь, в Мюнхене, фантастическая атмосфера. Думаю, теперь я начну собирать больше золотых медалей. Я надеюсь вернуться домой в сентябре“, — приводит слова Магучих Athletics Weekly.