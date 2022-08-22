За рубежом
22.08.2022, 11:10

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией, если в Мариуполе проведут „судилище“ над пленными

 
Ukrainian President Zelensky Press Conference with Turkish President Erdogan and UN Secretary General Guterres
Ukrainian President Zelensky Press Conference with Turkish President Erdogan and UN Secretary General Guterres
ФОТО: Ukrainian Presidential Press Off | ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти навсегда откажутся от переговоров с Россией, если в Мариуполе устроят суд над украинскими военнопленными. Об этом он сказал в обращении, опубликованном в ночь на 22 августа, пишет Meduza.

„Сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупантов… Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство… Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало“.

В Мариуполе, который находится под контролем РФ, по данным российских и украинских СМИ, готовятся провести суд над бойцами полка „Азов“, который в самопровозглашенной ДНР также называют трибуналом. В начале августа Life опубликовал видео из филармонии Мариуполя, где для предстоящего суда построили металлические клетки для подсудимых.

В последний раз делегации России и Украины проводили очные переговоры в конце марта в Стамбуле. По итогам встречи обе стороны заявляли, что достигли определенного прогресса в переговорах. Затем участники переговоров общались по видеосвязи. В мае делегации приостановили переговоры, обвинив друг друга в срыве процесса.

RusDelfi
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