ФОТО | Отт Тянак и Мартин Ярвеоя выиграли второй этап чемпионата мира по ралли подряд!
Отт Тянак и Мартин Ярвеоя выиграли второй этап подряд в серии чемпионатов мира по ралли, поднявшись на верхнюю ступеньку пьедестала на ралли в Бельгии! Помимо ралли на Сардинии и в Финляндии, это их третья победа на этапах ралли в этом году, 17-я за всю карьеру.
В начале дня отрыв Тянака от валлийца Элфина Эванса составлял 8,2 секунды. Эванс выиграл первые два спецучастка дня, сократив отставание от эстонца до 6,7 секунды. В предпоследней попытке Тянак отстал на 0,5 секунды, то есть к последней попытке разница составила 7,2 секунды.
Тянак вышел вперед в субботу после 15-го спецучастка, где Тьерри Невилль, ехавший по домашней трассе, выехал в кювет и сломал систему рулевого управления.
Уже в день открытия абсолютный лидер Мировой серии Калле Рованперя тоже попал в аварию, перевернув свою машину через крышу. Суббота закончилась аварией для пятого места Крейг Брин.
В сегодняшнем предпоследнем спецучастке с трассы вылетел Адриен Фурмо, также занимавший пятое место, у которого еще был шанс догнать Оливера Сольберга, ехавшего на четвертом месте. Разница составила 10,1 секунды.
Общий зачет за четыре этапа до конца сезона:
1. Калле Рованперя 203 очка
2. Тянак 131
3. Эванс 116
4. Невилль 106
5. Кацута 92
6. Брин 64
7. Лаппи 57
Командный зачет:
1. Toyota 381
2. Hyundai 293
3. M-Sport 188
Итоговый зачет ралли: