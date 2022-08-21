ФОТО | Отт Тянак и Мартин Ярвеоя выиграли второй этап чемпионата мира по ралли подряд!

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя выиграли второй этап подряд в серии чемпионатов мира по ралли, поднявшись на верхнюю ступеньку пьедестала на ралли в Бельгии! Помимо ралли на Сардинии и в Финляндии, это их третья победа на этапах ралли в этом году, 17-я за всю карьеру.