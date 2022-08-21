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21.08.2022, 16:43

ФОТО | Отт Тянак и Мартин Ярвеоя выиграли второй этап чемпионата мира по ралли подряд!

 

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя выиграли второй этап подряд в серии чемпионатов мира по ралли, поднявшись на верхнюю ступеньку пьедестала на ралли в Бельгии! Помимо ралли на Сардинии и в Финляндии, это их третья победа на этапах ралли в этом году, 17-я за всю карьеру.

В начале дня отрыв Тянака от валлийца Элфина Эванса составлял 8,2 секунды. Эванс выиграл первые два спецучастка дня, сократив отставание от эстонца до 6,7 секунды. В предпоследней попытке Тянак отстал на 0,5 секунды, то есть к последней попытке разница составила 7,2 секунды.

Тянак вышел вперед в субботу после 15-го спецучастка, где Тьерри Невилль, ехавший по домашней трассе, выехал в кювет и сломал систему рулевого управления.

Уже в день открытия абсолютный лидер Мировой серии Калле Рованперя тоже попал в аварию, перевернув свою машину через крышу. Суббота закончилась аварией для пятого места Крейг Брин.

В сегодняшнем предпоследнем спецучастке с трассы вылетел Адриен Фурмо, также занимавший пятое место, у которого еще был шанс догнать Оливера Сольберга, ехавшего на четвертом месте. Разница составила 10,1 секунды.


Общий зачет за четыре этапа до конца сезона:

1. Калле Рованперя 203 очка

2. Тянак 131

3. Эванс 116

4. Невилль 106

5. Кацута 92

6. Брин 64

7. Лаппи 57

Командный зачет:

1. Toyota 381

2. Hyundai 293

3. M-Sport 188

Итоговый зачет ралли:

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