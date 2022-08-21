В Германии рейтинг Шольца упал до рекордно низкого уровня

Почти две трети немцев - 62 процента - неудовлетворены работой Шольца, довольны его результатами лишь 25 процентов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 21 августа, данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag.

Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой федерального правительства сейчас недовольны 65 процентов опрошенных, одобряют ее лишь 27 процентов. В начале марта работу Шольца еще одобряли 46 процентов немцев, не одобряли - 39 процентов. Работу правящей коалиции тогда одобряли 44 и не одобряли - 43 процента немцев.

Лишь третье место в случае прямых выборов

Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18 процентов голосов. Первое место досталось бы „зеленому“ министру экономики Роберту Хабеку (Robert Habeck) - 25 процентов, а второе - председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу (Friedrich Merz) - 19 процентов.

По результатам еженедельного опроса, блок христианских партий ХДС/ХСС слегка укрепил свои позиции, его в настоящее время поддерживают 28 процентов немцев (плюс один процент). Это означает, что ХДС/ХСС теперь на семь процентов опережает „зеленых“, рейтинг которых за неделю снизился на один процент до 21 процента.

Рейтинг социал-демократов не изменился (19 процентов), свободные демократы опустились на один процентный пункт до 8 процентов. Это означает, что партии „светофорной“ коалиции сейчас получили бы лишь 48 процентов голосов. Без изменений остались рейтинги „Альтернативы для Германии“ (12 процентов) и Левой партии (8 процентов).