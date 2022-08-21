В Риге готовят акцию протеста против сноса памятника советским воинам в парке Победы

Говоря о причинах, по которым акция протеста запланирована на 22 августа, Митрофанов сослался на интервью мэра Риги Мартиньша Стакса, в котором тот не дал четкого ответа по поводу сноса памятника 23 августа. Поэтому, согласно заявлению сопредседателя РСЛ, у партии есть основания полагать, что демонтаж памятника в Парке Победы может начаться 22 или 23 августа, пишет латвийский „Дельфи“.

На вопрос, как Русский союз Латвии планирует действовать, если акцию протеста не разрешат, Митрофанов пояснил, что он будет ждать до последнего момента, то есть за шесть часов до начала акции. Если партия получит ответ, что ее действия не согласованы, то она подаст заявление в суд, отстаивая таким образом свое мнение.

Говоря о том, могут ли сторонники акции собраться в конце парка Победы, на площади за памятником, даже если акция не будет согласована, сопредседатель РСЛ подчеркнул, что закон есть закон. Если акцию не разрешат, то партия уведомит своих сторонников об этом.

Акция протеста РСЛ против сноса памятника в Пардаугаве запланирована на понедельник, 22 августа, начало - в 19:00. Цель митинга — „выразить протест против безнравственных действий властей, уничтожающих историческое наследие — памятники людям, уничтожившим нацизм и сохранившим жизнь народам Европы“. По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие 100 человек. Поданное заявление в настоящее время находится на рассмотрении органов государственной безопасности.

Митрофанов сообщает, что против сноса памятника в парке Победы собрано более 10 тысяч подписей. Подписи представлены в органы Евросоюза. РСЛ также обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением провести референдум о дальнейшей судьбе памятника.

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), „при демонтаже памятника в Пардаугаве, нельзя исключать провокаций, в том числе попытки прокремлевских лиц остановить или отсрочить снос объекта“. В СГБ постоянно следит за мероприятиями, связанными с предстоящим демонтажем памятника.