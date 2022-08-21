Канада выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Молодежная сборная Канады по хоккею до 20 лет выиграла чемпионат мира в Эдмонтоне, который был проведен вместо турнира, завершенного в декабре досрочно из-за коронавируса.

В финале канадцы победили финнов со счетом 3:2

Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, которая переиграли Чехию со счетом 3:1.

Молодёжная сборная Канадцы выиграла чемпионат мира в 19-й раз.

Молодежная сборная России принимала участие в турнире в декабре, но не участвовала в переигровке из-за отстранения по решению IIHF.