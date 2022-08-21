Усик, вернувшийся с войны на боксерский ринг, снова победил Джошуа в титульном поединке и остался непобежденным

Поединок в итоге продлился все 12 раундов, на протяжении которых Джошуа старался работать первым номером, а Усик – боксировать на отходах, выдавая большой объем выброшенных ударов.

В итоге раздельным решением судей (113-115, 115-13, 116-112) победил Усик, сохранивший все пояса.

35 - летний Усик одержал свою 20-ю победу в карьере в 20-м бою, при этом 13 из них были досрочными. Для Джошуа это поражение стало третьим в карьере при 24 победах.

Матч-реванш между Усиком и Джошуа должен был состояться весной, но тогда его пришлось отложить, потому что Усик занимался обороной Киева. Еще до матча-реванша украинский боксёр пообещал, что вскоре вернется на фронт и продолжит защищать родину.

После оглашения решения судей, которые отдали победу по очкам украинцу, Джошуа подошёл к Усику и задал ему вопрос: „Как ты побил меня?“. Сразу после этого Энтони взял микрофон и произнёс достаточно длинную речь, обращаясь к зрителям.

Александр Усик после победы над Энтони Джошуа заявил, что хочет бой с Тайсоном Фьюри. В противном случае 35-летний уроженец Симферополя пообещал уйти из бокса.

„Я хочу поблагодарить всем, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога, потому что он мне сегодня много дал. Я посвящаю этот бой своей стране, ВСУ, всем, кто защищает мою страну. Спасибо! Этот бой – уже история. Его будут смотреть. Особенно тот раунд, в котором меня старались побить. Но я выстоял. Фьюри не ушел на пенсию. Он хочет со мной боксировать. Я буду боксировать с Фьюри или не буду боксировать вообще“, – заявил Усик в ринге сразу после боя.