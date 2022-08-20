20.08.2022, 22:28
ВИДЕО | Как красиво! В Ласнамяэ состоялось шоу поющих фонтанов(1)
Вечером 20 августа в рамках Дней Ласнамяэ прошло полюбившееся жителям Таллинна шоу поющих фонтанов на озере Паэ.
Захватывающую игру света можно наблюдать на всей территории парка 20 и 21 августа с 20 часов.
В этом году шоу фонтанов запомнится благодаря разной с точки зрения визуальной и музыкальной составляющих программе. Поскольку 20 августа отмечается День восстановления независимости Эстонии, в этот день в программе шоу фонтанов представлена только отечественная музыка.
21 августа над просторами озера Паэ прозвучат всемирно известные хиты и шедевры классической и эстрадной музыки. Вечер пройдет в более смелых тонах и быстром темпе.
Смотрите видео!