Ласнамяэ
20.08.2022, 22:28

ВИДЕО | Как красиво! В Ласнамяэ состоялось шоу поющих фонтанов

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Вечером 20 августа в рамках Дней Ласнамяэ прошло полюбившееся жителям Таллинна шоу поющих фонтанов на озере Паэ.

Захватывающую игру света можно наблюдать на всей территории парка 20 и 21 августа с 20 часов.

В этом году шоу фонтанов запомнится благодаря разной с точки зрения визуальной и музыкальной составляющих программе. Поскольку 20 августа отмечается День восстановления независимости Эстонии, в этот день в программе шоу фонтанов представлена ​​только отечественная музыка.

21 августа над просторами озера Паэ прозвучат всемирно известные хиты и шедевры классической и эстрадной музыки. Вечер пройдет в более смелых тонах и быстром темпе.

Смотрите видео!

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