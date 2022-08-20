ВИДЕО | Как красиво! В Ласнамяэ состоялось шоу поющих фонтанов

Захватывающую игру света можно наблюдать на всей территории парка 20 и 21 августа с 20 часов.

В этом году шоу фонтанов запомнится благодаря разной с точки зрения визуальной и музыкальной составляющих программе. Поскольку 20 августа отмечается День восстановления независимости Эстонии, в этот день в программе шоу фонтанов представлена ​​только отечественная музыка.

21 августа над просторами озера Паэ прозвучат всемирно известные хиты и шедевры классической и эстрадной музыки. Вечер пройдет в более смелых тонах и быстром темпе.

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