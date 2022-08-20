В столице Сомали боевики „Аш-Шабаб“ напали на отель. Есть жертвы

По информации полиции, нападавшие взорвали два взрывных устройства возле гостиницы, а затем ворвались в здание и открыли огонь.

Сообщается, что спецподразделение полиции спасло десятки гостей и сотрудников отеля.

„Силы безопасности продолжают нейтрализовывать террористов, которые укрылись в одной их комнат. Большинство людей спасены. Подтверждена гибель 12 человек, в основном гражданские“, - сказал чиновник Мохамед Абдикадир.

Ранее глава службы скорой помощи Могадишо сообщил агентству Рейтер, что из здания были вынесены девять раненых.

На неверифицированных видеозаписях, циркулирующих в соцсетях, видно, как из окон отеля валят клубы дыма, слышны крики и громкие удары.

„К отелю Hayat подъехали две заминированные машины, - рассказал Рейтер сотрудник полиции. - одна врезалась в барьер рядом с отелем, а другая - в ворота. Боевики находятся в здании“.

Группировка „Аш-Шабаб“ считается одним из филиалов „Аль-Каиды“ и ведет затяжной конфликт с федеральным правительством.

Сотрудники федерального правительства часто назначают важные встречи в отеле Hayat.

„Аш-Шабаб“ действует в соновном в южной и центральной частях Сомали, но смогла распространить свое влияние и на районы, подконтрольные правительству.

Это первое нападение группировки в столице с мая этого года, когда был избран новый президент Сомали Хасан Шейх Махмуд.

„Аш-Шабаб“ придерживается ваххабизма - течения в исламе, официально принятого в Саудовской Аравии, тогда как большинство сомалийцев исповедуют суфизм.

В тех районах, которые попадали под контроль группировки, были введены суровые законы на основе шариата, в том числе забивание камнями до смерти женщин, заподозренных в супружеской измене, и ампутация рук для воров.