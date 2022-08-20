Возможен ли новый Чернобыль? Какими могут быть последствия аварии на оккупированной Запорожской АЭС

Но сравнивать оккупированную Запорожскую АЭС с Чернобыльской не очень корректно как минимум из-за того, что на станциях установлены разные типы реакторов.

Потенциальную угрозу ядерного взрыва на Запорожской АЭС и его предположительные последствия часто сравнивают с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Тогда в результате взрыва в реакторе был полностью разрушен один из энергоблоков станции, в атмосферу выброшено огромное количество радиоактивных веществ.

Петр Котин, глава украинского Энергоатома, утверждает , что на территории станции находится до 50 машин тяжелой военной техники, в том числе „Уралы“ со взрывчаткой, и до 500 российских солдат.

Би-би-си писала о том, что российская армия разместила на территории станции реактивные системы залпового огня, а также другое оружие и технику. Москва признает наличие своих военных на ЗАЭС , но отрицает удары с территории станции и обвиняет Украину в создании угрозы атомному объекту.

После захвата станции, как утверждают украинские власти и западные государства, российская армия ведет огонь с территории АЭС. Госсекретарь США Блинкен говорил, что Россия использует станцию как военную базу для обстрела украинцев, осознавая, что те не станут отвечать, потому что это было бы чревато случайным попаданием в ядерный реактор.

Россия захватила Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которая производит до пятой части энергии Украины, в начале марта, на вторую неделю войны. Перед оккупацией станции и города Энергодара, где она находится, территория, прилегающая к АЭС, долго обстреливались российскими войсками. Пожар, вспыхнувший в одном из административных корпусов, вызвал тогда большую тревогу в мире.

Реактор на Чернобыльской АЭС не был защищен герметичной оболочкой, поэтому вся радиация в результате аварии и последующего разрушения энергоблока попала в воздух.

На фотографиях ЗАЭС у энергоблоков видны красные купола - это и есть защитная оболочка. Она рассчитана на то, чтобы в случае каких-либо аварий внутри энергоблока все радиоактивные вещества оставались внутри и не попадали наружу.

Важное отличие Запорожской АЭС от Чернобыльской: реактор на ЗАЭС оснащен защитной оболочкой (ее еще называют „контейнмент“). Это большая герметичная бетонная конструкция со стенами шириной больше метра.

На Запорожской АЭС реактор занимает не очень много места и расположен в самом центре энергоблока, а все остальное пространство в нем занимают краны, бассейны топлива и вспомогательные системы.

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При этом насосы должны постоянно поддерживать циркуляцию воды в контуре охлаждения реактора, который включает в себя и корпус реактора. В противном случае температура в активной зоне может повыситься настолько, что это приведет к расплавлению топливных элементов (как это произошло в ходе аварии на Фукусиме).

Ядерная энергия преобразуется в тепловую в ходе цепной реакции деления урана, которая поддерживается в активной зоне реактора. Активная зона постоянно охлаждается водой, которая одновременно играет роль замедлителя нейтронов. Разогретая до высокой температуры вода используется для производства пара, который затем подается на турбины, производящие электричество.

В Чернобыле (ЧАЭС) был реактор типа РБМК - графитовый. Его активная зона содержала значительное количество графита, который играл роль замедлителя нейтронов. В результате аварии в графитовой кладке возник пожар, который внес существенный вклад в распространение радиации. Часть радиоактивного графита была выброшена за пределы активной зоны, заметно затруднив доступ к реактору.

Понятно, что наибольший радиоактивный выброс произойдет в том случае, если у всех энергоблоков ЗАЭС будет пробита оболочка и задет реактор. Последствия такого выброса будут зависеть от скорости и направления ветра: пострадать могут как страны Восточной Европы, Беларусь, так и приграничные области России - Белгородская, Ростовская, Курская, а также аннексированный Россией Крым.

„Конечно, будет какое-то заражение на промплощадке. Но это будет местный масштаб, не всемирная катастрофа. Могут пострадать люди, прежде всего персонал станции, жители Энергодара, Каменско-Днепровского района и Никополя. Смотря, куда ветер подует“, - подчеркивает физик-ядерщик.

В случае если через пробитое в оболочке отверстие произойдет радиоактивный выброс, он в любом случае будет меньше, чем в Чернобыле, и масштаб аварии будет другим, говорит Купный.

„Для того, чтобы повредить реактор, необходимо высокоточными снарядами в одно место попадать несколько раз. Первые один-два снаряда пробивают гермооболочку, а следующие, попадая в это же отверстие внутрь, могут привеcти к повреждению реактора“, - объяснял Купный в одном из своих стримов на YouTube.

Означает ли повреждение оболочки, что повреждения получит и находящийся в ней реактор? Работавший на Чернобыльской АЭС украинский физик-ядерщик Александр Купный, который несколько лет также работал и на ЗАЭС, где курировал строительство двух энергоблоков, уверен, что повреждение контейнмента не приведет к одномоментному повреждению реактора.

У контейнмента есть определенный запас прочности, но есть и предел. Если падение нетяжелого самолета или взрыв рядом с энергоблоком эта герметичная оболочка в состоянии выдержать, то удар достаточного мощного боезаряда, например, ракетой или бомбой, вполне может привести к ее повреждению.

Герметичная оболочка, которой оснащен реактор на ЗАЭС, должна не только удерживать радиацию внутри энергоблока, но и защищать его от внешнего воздействия - это могут быть как природные катаклизмы, так и падения самолетов, террористические атаки и взрывы.

Для сравнения, в 2011 году при аварии на японской АЭС „Фукусима-1“ защитная оболочка, которой был оснащен реактор на станции, смогла удержать порядка 98% радиоактивного содержимого, и в воздух было выброшено около 2% тех радиоактивных веществ, которые могли бы выйти наружу, если бы не было контейнмента.

В отработавшем топливе еще есть достаточно высокая остаточная активность из-за содержащихся в нем радиоактивных продуктов распада. Они продолжают генерировать энергию, поэтому после смены топлива их сначала помещают в так называемый бассейн выдержки.

Помимо реакторов радиоактивные вещества содержатся в отработавшем топливе. Оно становится отработавшим, когда его выгружают из реактора для замены новым.

В энергоблоке, который в начале августа отключили из-за обстрелов, часть короткоживущих нуклидов, таких как йод-131, распались, но далеко не все. Например, у цезия-134 период полураспада два года, у цезия-137 - 30 лет.

На Запорожской АЭС в неработающих трех энергоблоках короткоживущие нуклиды давно распались, поэтому уровень радиации в них меньше.

Во время аварии на Чернобыльской АЭС топливо оставалось в работающем реакторе. В топливе было накоплено много радионуклидов - и короткоживущих, и долгоживущих. Но в первые дни после аварии в вышедшей наружу радиации преобладали именно короткоживущие нуклиды, которые на тот момент еще не успели распасться, объяснял в своем стриме Купный.

Оставшиеся три нерабочих блока выведены из строя и не настолько насыщены радионуклидами (радиоактивными элементами), поэтому выбросы из них в случае повреждения оболочки будут меньше. (Радионуклиды бывают короткоживущими и долгоживущими, различаясь периодом полураспада. Например, у йода-131, опасного радионуклида, который может привести к раку, период полураспада составляет восемь суток.)

Всего на ЗАЭС шесть энергоблоков. Сейчас работают три, причем не на полную мощность, и один из них, как сообщил 6 августа украинский „Энергоатом“, был остановлен после обстрела накануне.

„Вообще реактор и атомная станция - объект довольно сложный. И возможностей для аварий существует довольно много. И прямое поражение защитной оболочки реактора - это не единственная возможность“, - отмечает в разговоре с Би-би-си старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

Бассейны выдержки на Запорожской АЭС расположены внутри контейнмента и представляют из себя бассейны с водой. В них отработавшее топливо находится около пяти лет. Со временем температура и радиоактивность нуклидов снижается, и по истечении пяти лет отработавшее топливо из бассейна выдержки перемещают в сухое хранилище.

Бассейны выдержки - тоже уязвимое место АЭС. В них постоянно должна быть вода, которая охлаждает облученные топливные сборки.

Если в бассейне образуется дырка - например, в результате ракетного удара, - и вода из бассейна уйдет, то тепло, которое выделяют радионуклиды, может привести к достаточно сильному разогреву и даже к возгоранию отработавшего топлива.

Такого рода пожар может в итоге привести к достаточно серьезному выбросу радиоактивности, предупреждает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

„Но здесь нужно иметь в виду два обстоятельства. Самое главное - что у реактора на ЗАЭС этот бассейн выдержки находится внутри герметичной оболочки. То есть до него еще надо добраться. И повредить его надо определенным образом, чтобы оттуда достаточно быстро ушла вся вода. Потому что если дырка будет маленькой, то в бассейн можно просто доливать воду, и утечки воды не случится. Такой вариант тоже существует. То есть здесь главное не допускать ухода воды, ухода охладителя“, - объяснил он Би-би-си.

Также играет роль то, насколько давно отработавшее топливо выгрузили из реактора. Если это сделали только что, то, значит, оно остается наиболее горячим и поэтому представляет наибольшую опасность. Если же оно пролежало уже несколько лет, то вряд ли загорится, даже если оставить его без охлаждения.

Что будет в случае удара по хранилищу с отработавшим топливом?

Особенность Запорожской АЭС - там есть сухое хранилище отработавшего топлива (СХОЯТ). Туда отработавшее топливо помещают после пяти лет в бассейне выдержки, когда оно уже охладилось и его активность упала.