ВИДЕО | Серьезный удар по баскетбольной сборной: травмированного игрока ждёт операция

Сборная Эстонии, готовящаяся к финальному турниру ЧЕ, завершила летнюю подготовку в пятницу в Риге, проиграв Латвии со счетом 69:80. Кроме того, наша команда потеряла одного из ключевых игроков сборной, Каспара Трейера, из-за травмы руки.

Трейер получил травму в конце первого тайма, когда его бросок помог сократить отставание в счете до 39:41, но после броска игрок упал на локоть и получил серьёзную травму.

Сегодня, когда сборная вернулась домой, Трейер прошёл обследование, которое показало, что ситуация серьезная и ему необходимо лечь на операционный стол. Игрок окажется вне игры примерно на три месяца.

Печальную новость Delfi сообщил врач баскетбольной сборной Тайво Вяэрси. „Обследование показало, что у игрока перелом головки малоберцовой кости, и ему требуется операция. Если мы сможем договориться с его родным клубом о том, чтобы сделать операцию в Эстонии, тогда операцию сделают уже сегодня. С учётом предстоящего ЧЕ, для сборной это большая потеря“, — сказал Вяэрси. По словам врача, восстановление займет около трех месяцев.

Финальный турнир чемпионата Европы стартует уже в начале сентября. Наша сборная играет в группе С вместе с Грецией, Италией, Хорватией, Украиной и Великобританией.