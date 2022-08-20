Правда ли, что НАСА запретило астронавтам мастурбировать в космосе?
В июле 2022 года некоторые СМИ рассказали о необычном запрете, якобы существующем для американских астронавтов. Мы проверили достоверность таких сообщений
23 июля несколько российских изданий сообщили о громком признании одного из инженеров НАСА: оказывается, американское космическое агентство крайне не советует астронавтам мастурбировать во время полёта и работы на МКС. Об этом рассказали, в частности, „Газета.ru» («В НАСА порекомендовали космонавтам не заниматься онанизмом в невесомости“), „Рен-ТВ» («В НАСА заявили о катастрофических последствиях мастурбации в космосе“), СВТВ («Астронавтам НАСА запрещено мастурбировать в космосе“) и „Федеральное агентство новостей» («Инженер НАСА предупредил об опасности мужской мастурбации на МКС“).
О якобы введённом НАСА запрете поведали своим читателям не только российские, но и западные СМИ. В их числе, например, The New York Post, The Independent и Daily Star. Авторы этих заметок назвали в качестве источника информации подкаст Conan O’Brien Needs a Friend шоумена Конана О’Брайена, в гости к которому пришёл „инженер НАСА“ Смайт Маликэн. Именно он, как утверждается, и рассказал о существующем для астронавтов запрете. Однако, как обратили внимание наши коллеги из Snopes, Reuters и других фактчекинговых проектов, авторы подобных публикаций весьма вольно интерпретировали разговор, записанный в рамках подкаста О’Брайена.
В вышедшем 21 июля эпизоде под названием Space Porn («Космическое порно“) помимо ведущего участвовали трое. Один из них — инженер Смайт Маликэн, который работает не непосредственно в НАСА, а в компании-подрядчике американского космического агентства. В задачи Маликэна и его коллег входит выбор товаров, которые отправят на МКС для нужд астронавтов. Двое других собеседников — комики Сона Мовсесян и Мэтт Гурли. В ходе разговора О’Брайен спросил Маликэна, отправляли ли когда-либо на МКС порнографические материалы. Инженер ответил отрицательно. Тем не менее трое комиков решили развить тему. Между ними состоялся следующий диалог:
О’Брайен: Если бы кто-то смотрел космическое порно на космической станции, как бы это выглядело?
Гурли: Три женщины-астронавта могут забеременеть от одного и того же мужчины во время одного и того же сеанса.
О’Брайен: Потому что сперма летает вокруг?
Гурли: Угу. И находит свой путь.
Мовесян: А женщины все голые?
Гурли: Ну, это космическое порно.
Инженер Смайт Маликэн — единственный из четверых, кто связан с космической отраслью (пусть и не работает непосредственно в НАСА), — участия в этом фрагменте подкаста не принимал. Тем не менее именно ему зарубежные и российские СМИ приписали шуточное высказывание про трёх женщин, которые могли бы забеременеть, если астронавт решил бы заняться мастурбацией на МКС.
Наши коллеги из Snopes не смогли обнаружить в открытом доступе каких-либо рекомендаций НАСА по поводу мастурбации в космическом полёте. Астронавт Майкл Коллинз в своей книге Liftoff (1989) вспоминал, что один медик рекомендовал членам экипажа периодически онанировать, чтобы избежать проблем с репродуктивным здоровьем из-за вынужденного длительного воздержания. The Guardian в статье 2000 года приводила заявления россиянина Валерия Полякова, который больше года провёл на орбите. Тот рассказывал, что служба психологической поддержки незадолго до планируемого возвращения присылала космонавтам „красочные“ фильмы, которые должны были помочь им легче вернуться к жизни на земле (в том числе супружеской).
Отметим, что некоторые издания, рассказавшие о якобы существующем в НАСА запрете, впоследствии написали опровержения. При этом, например, РИА „ФАН“ сообщило, что заявления „инженера НАСА“ оказались „розыгрышем“. Так же поступил и автор заметки в „Комсомольской правде“, однако непосредственно в тексте всё-таки корректно пересказал эпизод подкаста. „Газета.ru“ повела себя неоднозначно: вечером 23 июля, спустя семь часов после публикации, разместила на своём сайте опровержение, а уже 25 июля другой автор издания рассказал о запрете вновь.
Итог: Неправда