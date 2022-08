Правда ли, что НАСА запретило астронавтам мастурбировать в космосе?

О якобы введённом НАСА запрете поведали своим читателям не только российские, но и западные СМИ. В их числе, например, The New York Post, The Independent и Daily Star. Авторы этих заметок назвали в качестве источника информации подкаст Conan O’Brien Needs a Friend шоумена Конана О’Брайена, в гости к которому пришёл „инженер НАСА“ Смайт Маликэн. Именно он, как утверждается, и рассказал о существующем для астронавтов запрете. Однако, как обратили внимание наши коллеги из Snopes, Reuters и других фактчекинговых проектов, авторы подобных публикаций весьма вольно интерпретировали разговор, записанный в рамках подкаста О’Брайена.