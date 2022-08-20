Правда ли, что НАСА запретило астронавтам мастурбировать в космосе?

23 июля несколько российских изданий сообщили о громком признании одного из инженеров НАСА: оказывается, американское космическое агентство крайне не советует астронавтам мастурбировать во время полёта и работы на МКС. Об этом рассказали, в частности, „Газета.ru» («В НАСА порекомендовали космонавтам не заниматься онанизмом в невесомости“), „Рен-ТВ» («В НАСА заявили о катастрофических последствиях мастурбации в космосе“), СВТВ («Астронавтам НАСА запрещено мастурбировать в космосе“) и „Федеральное агентство новостей» («Инженер НАСА предупредил об опасности мужской мастурбации на МКС“).

О якобы введённом НАСА запрете поведали своим читателям не только российские, но и западные СМИ. В их числе, например, The New York Post, The Independent и Daily Star. Авторы этих заметок назвали в качестве источника информации подкаст Conan O’Brien Needs a Friend шоумена Конана О’Брайена, в гости к которому пришёл „инженер НАСА“ Смайт Маликэн. Именно он, как утверждается, и рассказал о существующем для астронавтов запрете. Однако, как обратили внимание наши коллеги из Snopes, Reuters и других фактчекинговых проектов, авторы подобных публикаций весьма вольно интерпретировали разговор, записанный в рамках подкаста О’Брайена.

В вышедшем 21 июля эпизоде под названием Space Porn («Космическое порно“) помимо ведущего участвовали трое. Один из них — инженер Смайт Маликэн, который работает не непосредственно в НАСА, а в компании-подрядчике американского космического агентства. В задачи Маликэна и его коллег входит выбор товаров, которые отправят на МКС для нужд астронавтов. Двое других собеседников — комики Сона Мовсесян и Мэтт Гурли. В ходе разговора О’Брайен спросил Маликэна, отправляли ли когда-либо на МКС порнографические материалы. Инженер ответил отрицательно. Тем не менее трое комиков решили развить тему. Между ними состоялся следующий диалог: